मतदाता सूची विवाद: कांग्रेस ने CEO से की शिकायत, लगाया ये बड़ा आरोप

सीईओ नवीन महाजन से मुलाकात करते कांग्रेस नेता ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी विवाद गुरुवार को और गहरा गया. कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवीन महाजन से मुलाकात कर आरोप लगाया कि कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम टारगेट करके काटने की साजिश की जा रही है. इस पर भाजपा ने पहले ही कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं को बचाने का आरोप लगाया था. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और मुख्य सचेतक रफीक खान ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा. बाद में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि हमने शिकायत की है कि पिछले दो-तीन दिनों से बीजेपी द्वारा एक साजिश के तहत हजारों अधूरे और प्रिंटेड फॉर्म भेजे गए हैं, जिन पर बूथ लेवल एजेंट या बीएलओ के हस्ताक्षर तक नहीं हैं. यह कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने की सुनियोजित कोशिश है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी से भेंट करते कांग्रेस नेता (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: SIR पर संग्राम : कांग्रेस ने लगाया वोट काटने का आरोप, भाजपा बोली- 100 गज के घर में 200 वोटर, जांच जरूरी