मतदाता सूची विवाद: कांग्रेस ने CEO से की शिकायत, लगाया ये बड़ा आरोप
एसआईआर प्रोसेस में साजिशपूर्वक वोट काटने की शिकायत को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन से मुलाकात की.
जयपुर: मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जारी विवाद गुरुवार को और गहरा गया. कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवीन महाजन से मुलाकात कर आरोप लगाया कि कांग्रेस विचारधारा के मतदाताओं के नाम टारगेट करके काटने की साजिश की जा रही है. इस पर भाजपा ने पहले ही कांग्रेस पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या मतदाताओं को बचाने का आरोप लगाया था.
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा और मुख्य सचेतक रफीक खान ने सीईओ को ज्ञापन सौंपा. बाद में मीडिया से बात करते हुए डोटासरा ने कहा कि हमने शिकायत की है कि पिछले दो-तीन दिनों से बीजेपी द्वारा एक साजिश के तहत हजारों अधूरे और प्रिंटेड फॉर्म भेजे गए हैं, जिन पर बूथ लेवल एजेंट या बीएलओ के हस्ताक्षर तक नहीं हैं. यह कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम हटाने की सुनियोजित कोशिश है.
उन्होंने दावा किया कि रूल बुक के अनुसार एक बीएलओ एक बार में सिर्फ 10 लोगों के ही फॉर्म (हस्ताक्षर व मोबाइल नंबर सहित) जमा कर सकता है. डोटासरा ने बताया कि सीईओ ने कहा है कि वे रूल बुक के अनुसार ही काम करेंगे और सभी कलेक्टर व एसडीएम से डेटा मंगवाया है. केवल पूर्ण व वैध फॉर्म ही स्वीकार होंगे.
अब तक कितने बांग्लादेशियों का पता लगाया? दूसरी ओर टीकाराम जूली ने भाजपा के रोहिंग्या-बांग्लादेशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने अब तक कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाताओं का पता लगाया है. अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहां वोट डाल रहा है, तो इसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए और उन्हें देश से बाहर करना चाहिए.
जूली ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि स्वयं को हिंदू सम्राट कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर आरएसएस, बजरंग दल सभी चुप हैं. बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोल रहा. यहां नियम से चल रहे एसआईआर कार्यक्रम को पैनिक फैलाकर बदनाम किया जा रहा है. इस प्रकार, मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बनी हुई है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.