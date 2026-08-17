छाताबाद भू-धंसान क्षेत्र का कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने किया दौरा, प्रभावितों के लिए बीसीसीएल सीएमडी से करेंगे बात
धनबाद के धाताबाद में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भू-धंसान से प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया. इस दौरान सांसद ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए.
Published : August 17, 2026 at 1:18 PM IST
धनबाद: जिले के कतरास थाना अंतर्गत छाताबाद में 7 अगस्त को हुए भू-धंसान घटना के बाद प्रभावित परिवार अनिश्चितकालीन आशियाना आंदोलन पर है. पिछले 9 दिनों से STG आउटसोर्सिंग कंपनी स्थल के सामने धरना पर बैठे हैं. वहीं छाताबाद भू-धंसान घटना अब सियासी रंग लेने लगा है. कांग्रेस और जेएमएम के मंत्री, नेता घटनास्थल और आंदोलन स्थल पहुंच रहे हैं. प्रभावितों के चल रहे धरने में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, मंत्री इरफान अंसारी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, अंबा प्रसाद और कांग्रेस जिलाध्यक्ष पहुंचे. सभी ने पीड़ितों की समस्याओं को सुना.
इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने अपने संबोधन के माध्यम से यह घोषणा की है कि भू-धंसान प्रभावितों की सभी समस्याओं को लेकर वे लोग बीसीसीएल सीएमडी से वार्ता करेंगे. इस दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह ने धरना में बैठे लोगों का बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात करायी. गैर रैयतों को ढाई लाख रुपये और रैयतों को जमीन के मूल्य के 4 गुना राशि दिलाने के साथ दो फ्लैट देने की बात कही. वहीं इस मुद्दे पर बीसीसीएल सीएमडी के समक्ष धरना प्रतिनिधिमंडल की कार्यालय में वार्ता कराने की बात कही.
प्रतिनिधिमंडल ने भू-धंसान क्षेत्र का किया दौरा
आंदोलन स्थल के बाद सभी कांग्रेस नेताओं ने भू-धंसान स्थल का भी जायजा लिया. एसडीएम को प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन की तरफ से हर सहयोग देने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिया. वहीं धनबाद सांसद ढुलू महतो, बाघमारा विधायक शत्रुध्न महतो ने कांग्रेस पर घटना के बाद प्रभावित परिवारों की मदद नहीं करने का आरोप लगाया. जबकि कांग्रेस नेता ने ढुल्लू महतो के झारखंडी नहीं होने की बात कही.
मंत्री ने बीसीसीएल सीएमडी से वार्ता की कही बात
इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि छाताबाद भू-धंसान में 15 घर जमींदोज हो गए हैं. सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन भाजपा के सांसद-विधायक लोगों की मदद के लिए आगे नही आये. वोट की राजनीति कर रहे हैं. लेकिन इन लोगों के साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं. उन्होंने कहा कि बीसीसीएल सीएमडी से वार्ता होगी. वार्ता सफल हुई तो ठीक नहीं तो वह खुद कोयला भवन बीसीसीएल मुख्यालय गेट में धरना पर बैठेंगे.
विधायक अनूप सिंह ने सांसद पर बोला हमला
बेरमो विधायक अनूप सिंह ने धनबाद सांसद ढुलू महतो पर हमला करते हुए कहा कि गरीब मजदूर का बेटा खुद को कहने वाले सांसद 15 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं. कोयला चोरी करवाते हैं. विधायक ने कहा कि बीसीसीएल सीएमडी पर कोयला चोरी करवाने में मदद मांगी, सीएमडी के इनकार करने पर सीएमडी पर ही कोयला चोरी का आरोप लगा दिया. उन्होंने कहा कि नवादा से आकर यहां बसे, झारखंडी होने का दावा करते हैं. बाघमारा में गुंडा राज चल रहा है. छाताबाद प्रभावित लोगों को बीसीसीएल से वार्ता कराकर उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास कराएंगे.
वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी छाताबाद के लोगों के साथ हैं. दोबारा भू-धंसान की घटना नहीं हो, यह बीसीसीएल को सियोर करना होगा. उन्होंने कहा कि घटना का जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन है.
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