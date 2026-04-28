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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात, हुड्डा बोले- 'विशेष सत्र क्यों बुलाया? महिला बिल मुद्दा नहीं, ये 2023 में पास हो चुका'

मंगलवार को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. जानें भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा.

Congress Delegation Met Governor
Congress Delegation Met Governor (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 28, 2026 at 1:33 PM IST

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Updated : April 28, 2026 at 1:51 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा. नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के तमाम विधायक मौजूद रहे. राज्यपाल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि "हमने राज्यपाल से मुलाकात की है. जिसमें हमने हमारी पार्टी के विधायक मामन खान के खिलाफ दर्ज मामलों को लेकर अपना ज्ञापन दिया है."

कांग्रेस की राज्यपाल से मुलाकात: भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "मामन खान के खिलाफ राजनीतिक द्वेष के तहत मामले दर्ज किए गए हैं. इसका ज्ञापन राज्यपाल को दिया है. दूसरा जो विशेष सत्र बुलाया गया था, वो क्यों बुलाया गया? महिला बिल कोई मुद्दा नहीं है. ये बिल 2023 में पास हो चुका है. उसको लागू करने की बात है. फिर स्पेशल सेशन क्यों बुलाया था. स्पेशल सेशन लोगों से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर बुलाया जाता है उस पर चर्चा करते."

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात (ETV Bharat)

हमारे साथी को तंग किया जा रहा- अशोक अरोड़ा: इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "हमारे विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है. उन पर दबाव बनाया जा रहा है. मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं. हमने राज्यपाल से इसमें दखल करने की मांग की है और अपील की है कि सरकार को इसके बारे में राज्यपाल कहें कि वो द्वेष के तहत ऐसा ना करें. हम सब विधायक मामन खान के साथ हैं. जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे."

'राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया सत्र': अशोक अरोड़ा ने कहा "स्पेशल सेशन तब बुलाया जाता है. जब देश और प्रदेश के हित की कोई बात हो, नशे के खिलाफ सत्र लाते, बेरोजगारी और बढ़ते अपराध पर लाते, लेकिन ये सत्र अपनी राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया गया था. जो चीज हमारे अधिकार में नहीं है. उसके लिए बुलाया गया. हमने महाहिम से कहा है कि ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है.

'राजनीतिक ड्रामा कर रही बीजेपी': कांग्रेस विधायक ने कहा कि मनरेगा भी कार्यक्षेत्र में नहीं था. उस पर चर्चा करवाई, वंदे मातरम 1950 में राष्ट्रीय गीत बन गया. उस पर चर्चा करवाई. वहीं चुनाव सुधार जो कि राज्य का विषय नहीं है. उसपर चर्चा करवाई. अब जो महिला आरक्षण बिल है. वो केंद्र में 2023 में पास हो गया. हैरानी है कि अभी उसका नोटिफिकेशन आय नहीं है और उसमें अमेंडमेंट ले आए. अपनी गलती को छुपाने के लिए ये अब राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं."

'हम महिला आरक्षण बिल के साथ': कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि "हम महिला आरक्षण बिल के साथ पहले भी खड़े थे. आज भी खड़े हैं. हम कहते हैं कि जो लोकसभा में 543 सीटें हैं. उसके मुताबिक उसे लागू कर दें. हमें महामहिम पर विश्वास है कि वो कार्रवाई करेंगे. नहीं करेंगे तो हम लड़ाई भी सम्मान के लिए लड़ेंगे."

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Last Updated : April 28, 2026 at 1:51 PM IST

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