मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला कांग्रेस का डेलिगेशन, SIR में अनियमितता का आरोप, कार्रवाई की मांग
उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया जारी, कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गणेश गोदियाल के नेतृत्व में उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से की मुलाकात
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 12, 2026 at 9:55 PM IST
देहरादून: आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम से मुलाकात की. उन्हें ज्ञापन सौंपते हुए एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान हो रही अनियमितता और एक व्यक्ति के नाम से 150 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज होने का विरोध जताया. साथ ही मामले पर कार्रवाई की मांग उठाई.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से बताया गया कि हमने पिछले कई दिनों से जो प्रत्यावेदन दिए हैं, उस पर चुनाव आयोग का क्या मानना है? जिस पर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया 29 मई से शुरू हुई और प्रारूप निर्वाचक नामावली 14 जुलाई को प्रकाशित की गई.
दावे और आपत्तियां दाखिल करने की तारीख 14 जुलाई से 13 अगस्त तक निर्धारित की गई थी. इस दौरान कुछ असामान्य और गंभीर परिस्थितियां सामने आई है. उन्होंने फॉर्म 10 के बारे में बताते हुए कहा कि इन आंकड़ों के विश्लेषण के बाद कई चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं.
आज एसआईआर प्रक्रिया में आमजन को हो रही असुविधाओं, मतदाता सूची में पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों की रक्षा को लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष @UKGaneshGodiyal जी के नेतृत्व में— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) August 12, 2026
कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड से मुलाकात की। इस दौरान प्रक्रिया को सरल,… pic.twitter.com/HKSPtYJAwa
गणेश गोदियाल ने उठाए कई सवाल: गणेश गोदियाल ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उपलब्ध आंकड़ों और दस्तावेजों साक्ष्यों के साथ विभिन्न तिथियों पर उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष विस्तार पूर्वक उठाया है. इस मामले में शिकायत के बावजूद बार-बार आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों की ओर से फॉर्म 7 यह लगातार सामूहिक दाखिले पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है.
जबकि, दूसरे प्रत्यावेदन ऑनलाइन माध्यम से बड़े पैमाने पर फॉर्म 7 दाखिले किए जाने के संबंध में बार-बार चेताने और शिकायत किए जाने के बावजूद इस समस्या का अभी तक निस्तारण नहीं हुआ है, स्थिति लगातार ऐसी बनी हुई है. गोदियाल ने कहा कि हमारे बीएलई की तरफ से लगातार यह आपत्ति दर्ज की गई है कि कुछ लोगों की ओर से एक ही तरह के कई फॉर्म 7 ऑनलाइन तरीके से बार-बार दाखिल किए जा रहे हैं.
उनका कहना है कि सत्यापन के दौरान ऐसे अनेक निर्वाचक अपने घोषित पते पर निवास करते हुए पाए गए हैं. इससे उनके खिलाफ आपत्तियों की वास्तविकता पर संदेह पैदा हो रहा है. कुछ मामलों पर एक ही आपत्तिकर्ता की ओर से अलग-अलग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में फार्म 7 दाखिल किए गए हैं. जिससे यह आशंका पैदा होती है कि प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए लक्षित तरीके से मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया जा रहा है.
गणेश गोदियाल का कहना है कि कुछ लोगों की ओर से प्रति व्यक्ति 150 से ज्यादा आपत्तियां दाखिल की गई है. कई आपत्तिकर्ताओं ने अलग-अलग बूथों और विधानसभा क्षेत्र में 50 से 150 तक आपत्तियां दाखिल की है. फॉर्म 7 की प्रक्रिया का इस प्रकार बड़े पैमाने पर दुरुपयोग निर्वाचन नियमावली के पुनरीक्षण की पारदर्शिता, जवाब देही और विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है. इससे बड़ी संख्या में वास्तविक और पात्र मतदाताओं के नाम लक्षित तरीके से हटाये जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है और सत्यापन के अभाव की स्थिति भी सामने आती है.
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