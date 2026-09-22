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झारखंड में बढ़ेगी SIR की समय सीमा! कांग्रेस शिष्टमंडल ने सौंपा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में SIR की समय सीमा बढ़ाने की मांग की. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने के रवि कुमार से की मुलाकात (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 22, 2026 at 4:10 PM IST

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रांची: झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है. वर्तमान में दावा, आपत्ति के लिए 12 अक्टूबर तक का समय निर्धारित है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा की जा रही मांग के बाद समय सीमा बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से अनुशंसा करने का निर्णय लिया है.

उन्होंने कहा कि दावा-आपत्ति के आवेदन और उसकी सुनवाई को लेकर यह निर्णय लिया जा सकता है. जाहिर तौर पर 19 अक्टूबर को होने वाले फाइनल रोल प्रकाशन की तारीख में भी बदलाव होगा. वहीं, दावा एवं आपत्ति (Claims & Objections) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और कांग्रेस नेता का बयान (ETV BHARAT)

दावा एवं आपत्ति के आवेदन प्रपत्रों की स्थिति (20 सितम्बर 2026 तक)

  • फॉर्म-6 के माध्यम से प्राप्त कुल आवेदन:- 5,83,116
    (21 सितम्बर को प्राप्त आवेदन:-4,813 )
  • फॉर्म-6A के माध्यम से प्राप्त कुल आवेदन:- 98
    (21 सितम्बर को प्राप्त आवेदन:- 0)
  • फॉर्म-7 के माध्यम से प्राप्त कुल आवेदन*/आपत्तियां:- 9,322
    (21 सितम्बर को प्राप्त आवेदन:-241)
  • फॉर्म-8 के माध्यम से प्राप्त कुल आवेदन:-3,85,640
    (21 सितम्बर को प्राप्त आवेदन:-4,367

कांग्रेस शिष्टमंडल ने की समय बढ़ाने की मांग

राज्य में जारी एसआईआर के दौरान दावा-आपत्ति से जुड़े आवेदनों की संख्या को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस का एक शिष्टमंडल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात कर समय सीमा बढ़ाने की मांग की. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के निर्देश पर पार्टी महासचिव सूर्यकांत शुक्ला एवं लाल किशोर नाथ शाहदेव ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार से मुलाकात कर SIR से जुड़ी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और आम लोगों की समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया.

कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जिन लोगों को नोटिस मिले हैं, उनकी सुनवाई आसानी से और जल्दी हो सके, इसके लिए अतिरिक्त केंद्र बनाए जाएं और ज्यादा अधिकारियों को तैनात किया जाए. पार्टी नेताओं ने कहा कि हर हफ्ते फॉर्म 6, 7 और 8 की विधानसभा-वार जानकारी (फॉर्मेट 9, 10, 11ए और 11बी के अनुसार) जिला स्तर पर बीएलए-1 और बीएलए-2 को और राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को दी जाए.

कांग्रेस नेताओं का बयान

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चतरा विधानसभा में फॉर्म-7 की अचानक बढ़ोतरी की जांच होनी चाहिए. चतरा सीट पर एक ही दिन में 1,113 फॉर्म-7 जमा होने की बात सामने आई है, जो कि संदेहास्पद है. इस मामले की जांच कर फॉर्मेट-10 में पूरा ब्योरा साझा किया जाए.

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बूथों के पुनर्गठन के बाद पुराने और नए बूथ नंबरों की अपडेटेड लिस्ट राजनीतिक दलों को जल्द उपलब्ध कराई जाए. बीसी-1 सूची (क्रमांक 3342) में दर्ज तकनीकी त्रुटियों को सही जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सुधारा जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गलती से न कटे. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस नेताओं को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा.

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