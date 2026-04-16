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लखनऊ में अग्निकांड पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचा कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल, सरकार और प्रशासन पर उतारा गुस्सा

लखनऊ में अग्निकांड के पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल. ( ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के खुर्रमनगर में झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने के बाद तीन घंटे तक फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची. 24 घंटे बाद जले हुए जानवर वहीं पड़े हुए हैं. कांग्रेस विधान मंण्डल नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ के नेतृत्व में गये हुए प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने तक न तो वहां कोई सरकारी सहायता और व्यवस्था पहुंची और न ही पीड़ितों का हाल जानने के लिए अधिकारी पहुंचे. कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा के साथ कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल खुर्रमनगर के पीड़ितों का हाल लेने और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा. मौके पर पीड़ितों ने आराधना मिश्रा को विस्तार से घटना की जानकारी दी. वह उस परिवार से भी मिलीं, जिसने अपने बच्चों को खोया है. आराधना ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि आखिर हाइवे के किनारे होने के बावजूद फायर ब्रिगेड तीन घंटे तक क्यों नहीं पहुंची? पीड़ितों के लिए अभी तक कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई?