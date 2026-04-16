लखनऊ में अग्निकांड पीड़ितों का दर्द जानने पहुंचा कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल, सरकार और प्रशासन पर उतारा गुस्सा
विधायक आराधना मिश्रा ने पीड़ितों की सहायता के लिए पार्टी को सौंपा एक लाख रुपए का चेक, तात्कालिक सहायता सामग्री भेजने की घोषणा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 8:12 PM IST
लखनऊ: राजधानी लखनऊ के खुर्रमनगर में झुग्गी-झोपड़ी में आग लगने के बाद तीन घंटे तक फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची. 24 घंटे बाद जले हुए जानवर वहीं पड़े हुए हैं. कांग्रेस विधान मंण्डल नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ के नेतृत्व में गये हुए प्रतिनिधिमंडल के पहुंचने तक न तो वहां कोई सरकारी सहायता और व्यवस्था पहुंची और न ही पीड़ितों का हाल जानने के लिए अधिकारी पहुंचे.
कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा के साथ कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल खुर्रमनगर के पीड़ितों का हाल लेने और वहां के हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचा. मौके पर पीड़ितों ने आराधना मिश्रा को विस्तार से घटना की जानकारी दी. वह उस परिवार से भी मिलीं, जिसने अपने बच्चों को खोया है.
आराधना ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि आखिर हाइवे के किनारे होने के बावजूद फायर ब्रिगेड तीन घंटे तक क्यों नहीं पहुंची? पीड़ितों के लिए अभी तक कोई समुचित व्यवस्था क्यों नहीं की गई?
आराधना मिश्रा ने अपने पास से एक लाख रुपया पार्टी को दिया जिससे पीड़ितों की सहायता की जा सके और यह भी घोषणा की है कि कल इस अग्निकांड के पीड़ितों के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से तत्कालिक सहायता सामग्री भेजी जाएगी.
प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन-पूर्व मंत्री सीपी राय, विधि विभाग के चेयरमैन अली आसिफ़ रिजवी (रिंकू), मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष श्रीवास्तव हिंदवी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओंकारनाथ सिंह, जिलाध्यक्ष रूद्र दमन सिंह (बब्लू), शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी, शहर अध्यक्ष डाॅ. शहजाद आलम, पार्षद मुकेश सिंह चैहान, संगठन सृजन अभियान के कोऑर्डिनेटर आशुतोष मिश्रा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस राजीव गांधी पंचायती राज संगठन (मध्य जोन) के अध्यक्ष शैलेन्द्र तिवारी मौजूद थे.