SSP ऑफिस पहुंचा कांग्रेस डेलिगेशन, सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ दी शिकायत, छवि धूमिल करने का आरोप

सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल किए जाने आरोप लगाते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने एसपी सिटी को सौंपा ज्ञापन.

Congress delegation
सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल किए जाने आरोप (PHOTO-ETV Bharat)
Published : March 2, 2026 at 5:08 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया अकाउंट से पार्टी के नेताओं की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किए जाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने लगातार डाली जा रही कूट रचित सोशल मीडिया पोस्टों पर नाराजगी जाहिर करते हुए आज एसएसपी देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा है. दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है.

देहरादून वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार को सौंपे गए ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि, सोशल मीडिया अकाउंट संचालक ने कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल करने के इरादे से पहले भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से 28 दिसंबर 2025 को लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराते हुए ऐसे सामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन उसके बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद इनके हौसले और बढ़ गए.

सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस नेताओं की छवि धूमिल किए जाने आरोप (VIDEO-ETV Bharat)

इसी सोशल मीडिया अकाउंट से 28 फरवरी 2026 को दोबारा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा की राजनीतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने की नीयत से एक वीडियो पोस्ट की गई. लेकिन इसके बाद भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया.

कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह का कहना है कि एक बार फिर इसी सोशल मीडिया अकाउंट ने इस तरह की नफरत में एक महिला को इंवॉल्व कर दिया है. इससे महिला के मान सम्मान पर ठेस पहुंची है. उन्होंने कहा कि होली का पर्व प्रेम भाईचारे सद्भावना और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है. इस पर्व में एक बार फिर होली का वीडियो पोस्ट करते हुए एक महिला का अपमान करने का काम किया है.

डॉ. प्रतिमा का कहना है कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों से मांग उठाई है कि सोशल मीडिया संचालक करने वाले ऐसे तत्वों पर आईटी एक्ट की सक्षम धाराओं में तत्काल कार्रवाई के आदेश जारी किए जाएं. कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी.

