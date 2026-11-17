ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित थी, सरगुजा में सभी सीटें हारना बड़ा झटका- सिंहदेव

टीएस सिंहदेव का जशपुर दौरा ( ETV BHARAT )

जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पार्टी के लिए अप्रत्याशित और निराशाजनक रही. चुनाव के दौरान किसी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी. वर्ष 2018 में सरगुजा संभाग की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2023 में एक भी सीट नहीं जीत पाई. यह बात प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कुनकुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही.

कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर किया काम सिंहदेव ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों पर गंभीरता से मंथन किया. बीते एक साल में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में लगातार काम किया गया है. उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, राशन दुकानों से शक्कर और चना नहीं मिल पा रहा है, वहीं बिजली बिल भी आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है.