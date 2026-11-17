छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की हार अप्रत्याशित थी, सरगुजा में सभी सीटें हारना बड़ा झटका- सिंहदेव
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का फोकस सरगुजा पर बढ़ता जा रहा है. टीएस सिंहदेव ने यह बातें कुनकुरी में कही. तरुण प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2026 at 10:11 PM IST
जशपुरनगर: छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पार्टी के लिए अप्रत्याशित और निराशाजनक रही. चुनाव के दौरान किसी को भी इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी. वर्ष 2018 में सरगुजा संभाग की सभी 14 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2023 में एक भी सीट नहीं जीत पाई. यह बात प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने कुनकुरी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही.
कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर किया काम
सिंहदेव ने कहा कि चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने हार के कारणों पर गंभीरता से मंथन किया. बीते एक साल में पार्टी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की दिशा में लगातार काम किया गया है. उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जा रहे हैं, राशन दुकानों से शक्कर और चना नहीं मिल पा रहा है, वहीं बिजली बिल भी आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है.
चुनाव आयोग पर सिंहदेव के सवाल
चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सिंहदेव ने कहा कि आयोग अपनी एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती कर रहा है. इस तरह की कार्यप्रणाली से चुनाव आयोग की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.
जशपुर में बढ़ेगी टीएस सिंहदेव की सक्रियता
कुनकुरी में पत्रकारों से चर्चा से पहले टीएस सिंहदेव ने शहर के समीप ग्राम बालाछापर में आयोजित जनचौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जशपुर जिले में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए. सिंहदेव ने बताया कि जिले के प्रवास के दौरान संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनसे मुलाकात कर जशपुर में नियमित रूप से दौरा करने का आग्रह किया है. कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने आने वाले दिनों में दौरे की बात कही है.
जशपुर बीजेपी का मजबूत गढ़
राजनीतिक दृष्टि से जशपुर जिला लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत दिलीप सिंह जूदेव के राजनीतिक प्रभाव वाले इस क्षेत्र में कांग्रेस को चुनावी सफलता हासिल करना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है. हालांकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर भाजपा के इस मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया था. इसके बाद 2023 के चुनाव में एक बार फिर भाजपा ने जिले में अपनी स्थिति मजबूत कर ली.
ऐसे राजनीतिक समीकरणों के बीच टीएस सिंहदेव का जशपुर में लगातार दौरे करने का संकेत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि सिंहदेव की बढ़ती सक्रियता का जिले की कांग्रेस राजनीति पर कितना असर पड़ता है.