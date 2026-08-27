"नींबू काटकर रोक दी बारिश", सांसद भोजराज नाग के दावे पर कांग्रेस की चुटकी, कहा- महंगाई कम करने काटे नींबू
कांग्रेस ने सांसद के इस बयान को घेरते हुए भारतीय जनता पार्टी को अंधविश्वासी पार्टी बताया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 27, 2026 at 12:06 PM IST
बालोद: "मुख्यमंत्री जी के आने का प्रोटोकॉल रात 12 बजे जारी किया गया. खराब मौसम में भी सीएम बालोद आने के लिए तैयार हो गए. लेकिन मैंने बूढ़ादेव महादेव से प्रार्थना कर नींबू काटा और बारिश रोक दिया." बालोद में सीएम विष्णुदेव साय के महतारी वंदन योजना की राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान कांकेर सांसद भोजराज नाग ने ये दावा किया.
सांसद का नींबू काटकर बारिश रोकने वाला बयान तेजी से वायरल हो गया. भाजपा सांसद के इस बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा को अंधविश्वासी पार्टी बताया.
"भाजपा अंधविश्वासी पार्टी"
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अंधविश्वासी पार्टी है. कोरोना में ताली बजाने वाले लोग, मोमबत्ती जलाने वाले लोग ऐसी ही बात करेंगे. बैज ने कहा कि यदि नींबू काटने से बारिश रुक रही है तो महंगाई रोक दें. चीनी 70 रुपये किलो बिक रही है, उसके लिए नींबू काटे. पेट्रोल डीजल 111 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर मिल रहा है उसे 50 रुपये करने में नींबू काटे. तेल दाल की कीमतें आसमान छू रही है, उसे कम करने के लिए नींबू काट ले. बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है, उसे कम करने के लिए नींबू काट लें. पीसीसी चीफ ने कहा कि यदि फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो सीएम को सद्बुद्धि देने के लिए नींबू काट लें.
भाजपा अंधविश्वासी पार्टी है। pic.twitter.com/EnFFvn9ATd— INC Chhattisgarh (@INCChhattisgarh) August 26, 2026
पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की भोजराज नाग से अपील
पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ रहे मोहन मरकाम ने सांसद भोजराज नाग से बस्तर में बारिश करवाने की अपील की है. एक्स पर पोस्ट कर मरकाम ने कहा- "नींबू से बारिश रुक सकती है तो बस्तर में बरसा भी दीजिए, माननीय सांसद भोजराज नाग जी! बस्तर के किसान बारिश को तरस रहे हैं. यदि आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तो कृपया अपनी कृपा-दृष्टि बस्तर पर भी डालिए और महादेव से बारिश की प्रार्थना करिए."
नींबू से बारिश रुक सकती है तो बस्तर में बरसा भी दीजिए, माननीय सांसद भोजराज नाग जी!— MOHAN MARKAM (@MohanMarkamPCC) August 26, 2026
बस्तर के किसान बारिश को तरस रहे हैं। यदि आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तो कृपया अपनी कृपा-दृष्टि बस्तर पर भी डालिए और महादेव से बारिश की प्रार्थना करिए।@BhojrajNag pic.twitter.com/gzh3IyN6nl
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुटकी,- "भाजपा का नया आपदा प्रबंधन मॉडल"
छत्तीसगगढ़ कांग्रेस ने सांसद भोजराज नाग के वायरल बयान पर चुटकी ली. एक्स पर पोस्ट कर कहा "बारिश ज्यादा हो तो मौसम विभाग को फोन मत करना… भाजपा सांसद को एक नींबू पकड़ा देना. भाजपा का नया आपदा प्रबंधन मॉडल, नींबू काटो, बरसात भगाओ."