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"नींबू काटकर रोक दी बारिश", सांसद भोजराज नाग के दावे पर कांग्रेस की चुटकी, कहा- महंगाई कम करने काटे नींबू

सांसद का नींबू काटकर बारिश रोकने वाला बयान तेजी से वायरल हो गया. भाजपा सांसद के इस बयान को कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया. पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भाजपा को अंधविश्वासी पार्टी बताया.

बालोद: "मुख्यमंत्री जी के आने का प्रोटोकॉल रात 12 बजे जारी किया गया. खराब मौसम में भी सीएम बालोद आने के लिए तैयार हो गए. लेकिन मैंने बूढ़ादेव महादेव से प्रार्थना कर नींबू काटा और बारिश रोक दिया." बालोद में सीएम विष्णुदेव साय के महतारी वंदन योजना की राशि अंतरण कार्यक्रम के दौरान कांकेर सांसद भोजराज नाग ने ये दावा किया.

"भाजपा अंधविश्वासी पार्टी"

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा अंधविश्वासी पार्टी है. कोरोना में ताली बजाने वाले लोग, मोमबत्ती जलाने वाले लोग ऐसी ही बात करेंगे. बैज ने कहा कि यदि नींबू काटने से बारिश रुक रही है तो महंगाई रोक दें. चीनी 70 रुपये किलो बिक रही है, उसके लिए नींबू काटे. पेट्रोल डीजल 111 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर मिल रहा है उसे 50 रुपये करने में नींबू काटे. तेल दाल की कीमतें आसमान छू रही है, उसे कम करने के लिए नींबू काट ले. बिजली बिल इतना ज्यादा आ रहा है, उसे कम करने के लिए नींबू काट लें. पीसीसी चीफ ने कहा कि यदि फिर भी कुछ नहीं हो रहा है तो सीएम को सद्बुद्धि देने के लिए नींबू काट लें.

पूर्व पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की भोजराज नाग से अपील

पूर्व मंत्री और पीसीसी चीफ रहे मोहन मरकाम ने सांसद भोजराज नाग से बस्तर में बारिश करवाने की अपील की है. एक्स पर पोस्ट कर मरकाम ने कहा- "नींबू से बारिश रुक सकती है तो बस्तर में बरसा भी दीजिए, माननीय सांसद भोजराज नाग जी! बस्तर के किसान बारिश को तरस रहे हैं. यदि आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है, तो कृपया अपनी कृपा-दृष्टि बस्तर पर भी डालिए और महादेव से बारिश की प्रार्थना करिए."

छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुटकी,- "भाजपा का नया आपदा प्रबंधन मॉडल"

छत्तीसगगढ़ कांग्रेस ने सांसद भोजराज नाग के वायरल बयान पर चुटकी ली. एक्स पर पोस्ट कर कहा "बारिश ज्यादा हो तो मौसम विभाग को फोन मत करना… भाजपा सांसद को एक नींबू पकड़ा देना. भाजपा का नया आपदा प्रबंधन मॉडल, नींबू काटो, बरसात भगाओ."