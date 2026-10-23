विपक्ष के लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैंः केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर तीखा हमला बोला है.
Published : October 23, 2026 at 7:07 PM IST
जमशेदपुरः केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा लोकसभा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टी बाहरी ताकतों के इशारे पर देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है. वहीं झारखंड के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में इच्छाशक्ति (Willpower) की कमी है जिसके कारण आंगनबाड़ी में समस्या उत्पन्न हुई है.
कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा
जमशेदपुर दौरे पर आईं भाजपा की केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सह कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ राजनीतिक मुद्दे पर बैठक की. बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हॉउस में मीडिया से बात करते हुए विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर (पूर्वी) विधानसभा विधायक पूर्णिमा साहू, जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा और प्रवक्ता अभय सिंह मौजूद रहे.
विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहाः केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि आज SIR के नाम पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस भीड़ तंत्र के जरिये विदेशी ताकतों के इशारे पर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने तथा अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा भाजपा इसके खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी, जिसके तहत 22 अक्टूबर से 5 नवंबर 2026 तक लोकतंत्र बचाओ, भीड़तंत्र हटाओ' के नारे के साथ जन-जन से मिलकर हकीकत की जानकारी देगी.
लोगों को जागरूक करेंगेः अन्नपूर्णा देवी
अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केवल संविधान की किताब हाथ में रखने से कोई संविधान का रक्षक नहीं बन जाता. उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जनता के बीच सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है. भाजपा इस अभियान के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेगी.
उन्होंने दावा किया कि देश में पहले भी आठ बार ऐसी प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग और SIR को लेकर लगातार सवाल उठा रही है, जबकि किसी भी प्रक्रिया पर टिप्पणी करने से पहले तथ्यों को समझना जरूरी है. केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जिन राज्यों में विपक्षी दलों को जीत मिलती है, वहां चुनाव प्रक्रिया को लेकर इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाते.
भीड़तंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश
अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर राजनीतिक विरोध के नाम पर भीड़तंत्र को बढ़ावा देने की कोशिश करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में असहमति, सवाल और सुझावों के लिए जगह है, लेकिन इसके नाम पर अविश्वास का माहौल तैयार करना उचित नहीं है.
झारखंड सरकार में इच्छाशक्ति का अभावः अन्नपूर्णा देवी
उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव प्रक्रिया में सुधार से जुड़े सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाओं और देश की अर्थव्यवस्था की छवि को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है. वहीं झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की समस्याओं पर कहा कि केंद्र से राज्य को फंड दिया जाता है लेकिन झारखंड सरकार की इच्छाशक्ति के अभाव में समस्या बनी हुई है जिसके कारण बच्चे भी प्रभावित हैं.
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