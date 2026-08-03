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उपसरपंच हत्याकांड पर कांग्रेस का हंगामा, कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन, नशाखोरी को बताया कारण

दुर्ग : जिले के जेवरा सिरसा पुलिस चौकी से महज डेढ़ किलोमीटर दूर ग्राम तुमाकला के उपसरपंच एवं धमधा मंडल कांग्रेस के कोषाध्यक्ष प्रकाश सिंह कश्यप की हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने घटना के विरोध में जेवरा-दुर्ग मार्ग पर चक्का जाम कर सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.प्रदर्शनकारियों ने एम्बुलेंस से शव उतारकर विरोध दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसके बाद सड़क जाम कर आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की गई

किसकी हुई है हत्या ?

दरअसल 45 वर्षीय प्रकाश सिंह कश्यप रविवार देर रात अपने दो साथियों के साथ भिलाई के शंकराचार्य अस्पताल से लौट रहे थे. करहीडीह और चिखली चौक के बीच चार बाइक सवार बदमाशों ने डंडा अड़ाकर उनकी बाइक रोक ली. बदमाश मोबाइल और नकदी लूटने लगे. विरोध करने पर उन्होंने प्रकाश सिंह पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी उनका मोबाइल और करीब चार हजार रुपए नकद लूटकर फरार हो गए. साथ में मौजूद एक युवक किसी तरह जान बचाकर भागा और पुलिस को सूचना दी.गंभीर रूप से घायल प्रकाश सिंह को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.