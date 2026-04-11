भिवानी की अनाज मंडी में कांग्रेस का हल्लाबोल, भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप
कांग्रेस ने फसल खरीद के लिए लागू बायोमेट्रिक नीति का विरोध करते हुए भिवानी अनाज मंडी में प्रदर्शन किया.
Published : April 11, 2026 at 7:03 PM IST
भिवानी: अनाज मंडियों में फसल खरीद में आ रही दिक्कतों और सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिवानी की अनाज मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने संयुक्त रूप से की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों के अनाज की ढुलाई होने के बावजूद सरकार जानबूझकर खरीदारी में देरी कर रही है.
नए-नए अड़ंगे अड़ाकर किसान को परेशान कर रही है सरकारः मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "भाजपा सरकार ने खरीद प्रक्रिया में ऐसी अनाप-शनाप और नाजायज शर्तें थोप दी हैं, जिनसे किसान बेहाल हैं. एक तरफ किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर मंडी में बैठा है, तो दूसरी तरफ सरकार नए-नए अड़ंगे अड़ाकर उसे परेशान कर रही है. यह सरकार केवल कागजों पर खरीद का दावा करती है, हकीकत में किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है." उन्होंने कहा कि "अनाज मंडी में सरकारी लैब को बंद करके निजी लैब चलाई जा रही है, जो कि किसानों के लिए घातक है, क्योकि इनमें दो से तीन किलो का अंतर आता है."
'दोगुनी आय का वादा कर किसानों को बर्बादी की खाई में धकेला': उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि "भाजपा ने किसानों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है. किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार ने उन्हें बर्बादी की खाई में धकेल दिया है. जब से भाजपा सत्ता में आई है, किसानों को केवल प्रताड़ना और परेशानी ही मिली है. आज किसान को अपनी फसल बेचने के लिए भी सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, जो इस लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है."
फसल मुआवजा ने नाम पर किसानों के साथ विश्वासघात: प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने ओलावृष्टि और जलभराव से प्रभावित किसानों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा देने के नाम पर सरकार ने किसानों के साथ केवल विश्वासघात किया है. गिरदावरी और मुआवजे की प्रक्रिया को केवल एक छलावा बताते हुए कांग्रेस ने मांग की कि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत राशि जारी की जाए. इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि सरकार द्वारा जितनी लेट फसल का मुआवजा किया जा रहा है, ऐसे में किसानों का वह मुआवजा ब्याज सहित दिया जाए.
मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी: प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि खरीद प्रक्रिया को सरल नहीं बनाया गया और किसानों की जायज मांगें नहीं मानी गईं, तो कांग्रेस इस आंदोलन को और उग्र करेगी.