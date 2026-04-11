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भिवानी की अनाज मंडी में कांग्रेस का हल्लाबोल, भाजपा सरकार पर किसान विरोधी होने का लगाया आरोप

कांग्रेस ने बायोमेट्रिक नीति का किया विरोध ( Etv Bharat )

भिवानी: अनाज मंडियों में फसल खरीद में आ रही दिक्कतों और सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शनिवार को कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया. जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में भिवानी की अनाज मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने संयुक्त रूप से की. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों के अनाज की ढुलाई होने के बावजूद सरकार जानबूझकर खरीदारी में देरी कर रही है. नए-नए अड़ंगे अड़ाकर किसान को परेशान कर रही है सरकारः मौके पर ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि "भाजपा सरकार ने खरीद प्रक्रिया में ऐसी अनाप-शनाप और नाजायज शर्तें थोप दी हैं, जिनसे किसान बेहाल हैं. एक तरफ किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर मंडी में बैठा है, तो दूसरी तरफ सरकार नए-नए अड़ंगे अड़ाकर उसे परेशान कर रही है. यह सरकार केवल कागजों पर खरीद का दावा करती है, हकीकत में किसान की सुध लेने वाला कोई नहीं है." उन्होंने कहा कि "अनाज मंडी में सरकारी लैब को बंद करके निजी लैब चलाई जा रही है, जो कि किसानों के लिए घातक है, क्योकि इनमें दो से तीन किलो का अंतर आता है." भिवानी की अनाज मंडी में कांग्रेस का हल्लाबोल (Etv Bharat)