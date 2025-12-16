ETV Bharat / state

धमतरी में कांग्रेसी पार्षदों का हल्लाबोल, सभापति बोले 'धूप सेंकने आए कांग्रेसी'

पार्षदों का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस्त की राशि नहीं मिल रही है. नए स्वीकृति पर रोक लगा दिया गया है. नगर निगम के सभापति ने कांग्रेसी पार्षदों के आरोपों को निराधार बताया है और नगर निगम में निरंतर विकास कार्य होने की बात कही है.

धमतरी: नगर निगम के सामने विपक्षी कांग्रेसी पार्षद सात दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं. पंडाल लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है. नगर निगम पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की जा रही है. प्रदर्शनकारी पार्षदों का कहना है कि आयुक्त 19 नवंबर से नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से प्रशासनिक काम नहीं हो रहे हैं.

नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा कि 9 महीने सरकार बने हो गई है. सरकार गहरी नींद में सोई हुई है, जिसको जगाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है. शहर विकास के लिए सात दिवसीय धरना प्रदर्शन में बैठ गए हैं. करीब 35 दिन हो चुके हैं बगैर आयुक्त के नगर निगम संचालित हो रहा है और ना ही किसी को प्रभार दिया गया है. प्रधानमंत्री आवास को लेकर लोग परेशान हैं. पेमेंट नहीं होने के कारण आवास अधूरा पड़ा हुआ है. पहले की तरह ही धमतरी नगर निगम से आवास का भुगतान किया जाए. नगर निगम क्षेत्र में कई जगहों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं. नवंबर का भुगतान सभी प्लेसमेंट कर्मचारियों को जल्द किया जाए.

वहीं उप नेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने कहा कि पिछले 6 माह से सामान्य सभा की बैठक नहीं हुई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि रेलवे प्रभावित लोगों को सरकार पर बैठे लोग झांकने तक नहीं जा रहे हैं. उन्होंने नगर निगम प्रशासन को पूरी तरह फैल बताया और कहा कि यहां आए दिन भ्रष्टाचार हो रही है.

महापौर को घेरा

धरने पर बैठी पार्षद सुमन मेश्राम ने आरोप लगाया कि नगर निगम के महापौर कुम्भकर्णी नींद में सो रहे हैं. जिन्हें जगाने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. वे अपने में मस्त है और कर्मचारी त्रस्त हैं. धमतरी में 40 वार्ड हैं, जहां 1 रुपये का भी काम नहीं हुआ है. विपक्षी पार्षदों के यहां छोटा सा काम भी नहीं हुआ है. सुमन मेश्राम ने आरोप लगाया कि नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार चल रहा है और जो फंड आता है, उसको यहां महापौर और आयुक्त के द्वारा खाया जा रहा है.

सभापति ने आरोपों को बताया बेबुनियाद

भाजपा पार्षद व पीडब्ल्यूडी सभापति विजय मोटवानी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई रोड मैप नहीं है. सभी आरोप बेबुनियाद हैं. नगर निगम के बाहर उद्यान घूमने के लिए और धूप सेकने के लिए आए हैं. ठंड बहुत हो गई है. जब कांग्रेस की सरकार थी तो अधिकारी-कर्मचारी वेतन को लेकर धरने पर बैठते थे. विपक्षी पार्षद विकास को पचा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हर काम अच्छा चल रहा है व्यवस्थित चल रहा है. जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, उनके ही कार्यकाल में हुए हैं.

धमतरी के गंगरेल डैम में बन रहा नया पर्यटन स्थल, ठेमली आईलैंड को किया जा रहा डेवलप, ड्रोन से मैपिंग भी हुई

धमतरी में निकला अंडे नहीं सीधे बच्चे देने वाला जहरीला सांप

धमतरी में पल्स पोलियो अभियान, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को इस दिन पिलाई जाएगी दवा