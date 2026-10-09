ETV Bharat / state

बीकानेर में सफाई व्यवस्था को लेकर गुस्साए पार्षदों ने पटका कमिश्नर कक्ष के बाहर कचरा..हंगामा और प्रदर्शन

बदहाल सफाई व्यवस्था के विरोध में निगम आयुक्त के कक्ष के बाहर कचरा डालकर प्रदर्शन करते पार्षद ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: बीकानेर नगर निगम में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं और पार्षदों ने शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. शहर में नियमित कचरा संग्रहण नहीं होने और कई मोहल्लों में कचरा उठाने वाली टैक्सियों व ट्रैक्टरों के नहीं पहुंचने से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि हेमंत कातेला ने आयुक्त और उपायुक्त के कक्ष के बाहर कचरा डालकर विरोध जताया. इसके बाद निगम परिसर में काफी देर हंगामा हुआ.