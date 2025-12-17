ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम के सामने कांग्रेस पार्षदों का हंगामा, महापौर रामू रोहरा पर लगाए गंभीर आरोप

धरने पर बैठे पार्षदों का आरोप है कि महापौर के इशारे पर उनके टेंट हटाने की साजिश की जा रही है.

महापौर रामू रोहरा पर लगाए गंभीर आरोप
CONGRESS COUNCILORS (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 10:40 PM IST

धमतरी: नगर निगम धमतरी की कमान जब से बीजेपी को मिली है, तब से कांग्रेसी पार्षद महापौर के खिलाफ हमलावर हो गए हैं. विकास के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्षद बीजेपी को घेरने की कोशिशों में जुटी है. इससे पहले विकास राशि आवंटित नहीं किए जाने को लेकर भी कांग्रेस पार्षद धरना प्रदर्शन कर चुके हैं. विकास के मुद्दे सहित सात मांगों को लेकर विपक्ष सात दिनों से धरने पर बैठा है.

कांग्रेस पार्षदों का हंगामा

बुधवार को एक बार फिर कांग्रेस पार्षदों ने जोरदार नारेबाजी पुलिस प्रशासन और महापौर के खिलाफ की. सात दिवसीय प्रदर्शन के दूसरे दिन धरने पर बैठे कांग्रेसी पार्षदों को तहसीलदार द्वारा हटने के लिए कहा गया, जिसपर कांग्रेस पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया. नारेबाजी और बढ़ते हंगामे के देख पुलिस ने भी पार्षदों को वहां से हटने के लिए कहा. लेकिन कांग्रेसी पार्षद नहीं माने और जोर जोर से नारे लगाने लगे. कांग्रेस पार्षदों का आरोप था कि महापौर रामू रोहरा के इशारे पर उनके टेंट तंबू को हटाने की साजिश रची जा रही है. विपक्षी पार्षदों ने महापौर को निशाना साधते हुए कहा कि वो जितना उनको हटाने की कोशिश करेंगे वो उतनी मजबूती से यहां डटे रहेंगे.

महापौर रामू रोहरा पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

7 मांगों को लेकर 7 दिवसीय धरना

नगर निगम क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं समेत 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसी पार्षदों का धरना प्रदर्शन नगर निगम कार्यालय के सामने जारी है. धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन पार्षदों ने नगाड़ा बजाकर विरोध किया. मौके पर जब तहसीलदार और पुलिस कांग्रेसियों के इस पंडाल को उखाड़ने के लिए पहुंचे तो पार्षदों ने जमकर हंगामा किया.

नेता प्रतिपक्ष का फूटा महापौर पर गुस्सा

नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने कहा, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना हमारा हक है. हम अपने अधिकारी के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं. हमने प्रदर्शन की बात को लेकर एसडीएम से अनुमति का आवेदन भी दिया था. आवेदन जब हमने दिया तो उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित किया गया, इसके बाद पंडाल लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है.

दबाव डालकर और बलपूर्वक जिला प्रशासन के लोग हमें यहां से हटाने के लिए आ रहे हैं. हमसे कहा जा रहा है कि आप यहां से हट जाएं, अपने टेंट तंबू को यहां से हटा लें. विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा तो क्या करेगा. हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं. हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अब इन लोगों से भी लड़ रहे हैं. जनता सब देख रही है. महापौर हमसे डरते हैं इसलिए वो हर सेकेंड हॉफ में रायपुर निकल जाते हैं: दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम, धमतरी

हम लोग जैसे ही धरना प्रदर्शन में पहुंचे तो पुलिस और प्रशासन से लोग पहुंच गए. धरना स्थल पर लगे टेंट पंडाल को हटाने के लिए जबरदस्ती करने लगे. हम यहां से नहीं हटेंगे. लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात रख रहे हैं: विशु देवांगन, उप नेता प्रतिपक्ष

महापौर रामू रोहरा ने किया पलटवार

धमतरी नगर निगम के महापौर रामू रोहरा ने पलटवार करते हुए कहा, मुद्दाविहीन कांग्रेस के पास कहने और करने के लिए कोई काम दिख नहीं रहा है. ऐसे में वो झूठे और अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. मुद्दा नहीं होने के बाद ऐसा कृत्य कर रहे हैं. उनके झूठे आरोपों से हम क्यों डरने लगे. सर्दी का मौसम है धूप खा रहे हैं, हम चाय पानी का भी बंदोस्त कर रहे हैं. जब भूपेश बघेल यहां से उखड़ गए, विजय देवांगन नगर निगम से उखड़ गए तब भी ये खुद को बचाए रखने की कोशिश में लगे हैं.

