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मसूरी की बेकरी हिल पार्किंग में वेंडर जोन बनाने पर विवाद, विरोध के बाद एसडीएम ने रुकवाया काम

कांग्रेस पार्षद गीता कुमाईं ने पार्किंग स्थल पर पालिका बाजार बनाने के खिलाफ मोर्चा खोला, नगर पालिका पर लगाए गंभीर आरोप

Mussoorie Vendor Zone Oppose
मसूरी में वेंडर जोन पर हंगामा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 17, 2026 at 3:35 PM IST

4 Min Read
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मसूरी: पर्यटन नगरी मसूरी में पार्किंग की समस्या को लेकर सियासत गरमा गई है. नगर पालिका परिषद द्वारा बेकरी हिल (एमडीडीए) पार्किंग स्थल पर वेंडर जोन/पालिका बाजार बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ शहर कांग्रेस कमेटी के साथ सभासद गीता कुमाई ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस ने इस फैसले को जनविरोधी बताते हुए प्रशासन से तत्काल रोक लगाने की मांग की है. मामले में एसडीएम मसूरी के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल काम रुक गया है.

मसूरी में पार्किंग को वेंडर जोन में तब्दील करने पर विवाद: शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित गुप्ता द्वारा जिलाधिकारी को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि मसूरी पहले से ही गंभीर पार्किंग संकट से जूझ रहा है. पर्यटन सीजन शुरू होते ही शहर में जाम की स्थिति विकराल हो जाती है. ऐसे में मौजूदा पार्किंग को खत्म कर बाजार बनाना स्थानीय जनता और पर्यटकों दोनों के हितों के खिलाफ है.

Mussoorie Vendor Zone Oppose
मसूरी नगर पालिका बेकरी हिल पार्किंग में वेंडर जोन बनाने जा रही थी (Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित पार्किंग से जहां एक ओर मजदूर संघ से जुड़े कई लोगों की रोजी-रोटी चलती है, वहीं नगर पालिका को हर साल करीब 6.50 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त होता है. ऐसे में इस निर्णय से न केवल रोजगार प्रभावित होगा, बल्कि पालिका को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा.

Mussoorie Vendor Zone Oppose
वेंडर जोन बनाने का कांग्रेस पार्षद गीता कुमाईं ने पुरजोर विरोध किया (Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस पार्षद गीता कुमाईं ने खोला मोर्चा: मामले को लेकर नगर पालिका की सभासद गीता कुमाईं ने भी कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पालिका प्रशासन बिना नियमों का पालन किए भूमि उपयोग परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने इस संबंध में एसडीएम मसूरी से शिकायत की, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने फिलहाल वेंडर जोन के कार्य को रोकने के निर्देश दिए हैं. गीता कुमाईं का कहना है कि-

Mussoorie Vendor Zone Oppose
एसडीएम को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस नेता (Photo- ETV Bharat)

यदि पार्किंग स्थल को वेंडर जोन में बदलना है, तो इसके लिए शासन स्तर से अनुमति और सभी वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी करना अनिवार्य है. बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का निर्माण या परिवर्तन नियमों के खिलाफ होगा.
-गीता कुमाईं, कांग्रेस सभासद-

अधिशासी अधिकारी ने कहा सभी काम नियमानुसार: नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन ने कहा कि-

पालिका प्रशासन सभी कार्य नियमों के तहत कर रहा है. वेंडर जोन के निर्माण के लिए मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही इसे प्राप्त कर लिया जाएगा. इसके अलावा यदि शासन स्तर से अनुमति की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए भी पत्राचार किया जाएगा.
-गौरव भसीन, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका-

कमेटी के नियमानुसार चुने गए वेंडर: उन्होंने यह भी कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी के नियमों के अनुसार ही वेंडरों का चयन किया गया है. कई पटरी व्यापारियों को कंपनी गार्डन और मसूरी झील जैसे अन्य स्थानों पर शिफ्ट किया गया है, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो.

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एसडीएम ने पार्किंग में वेंडर जोन बनाने का काम रोका (Photo- ETV Bharat)

कांग्रेस ने कोर्ट जाने की दी चेतावनी: उधर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यदि इस निर्णय पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई, तो पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ने पर न्यायालय की शरण भी लेगी.

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मसूरी में पार्किंग की कमी है, इसलिए जाम लगता है (Photo- ETV Bharat)

एसडीएम ने वेंडर जोन का काम रुकवाया: एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने कहा कि-

लोगों की आपत्ति के बाद बेकरी हिल एमडीडीए पार्किग पर पालिका द्वारा बनाये जा रहे वेंडर जोन का कार्य को रुकवा दिया गया है. पार्किग के स्थान पर वेंडर जोन बनाये जाने को लेकर पालिका को शासन स्तर से अनुमति लेनी होगी. नियमों के विरुद्ध किसी को भी कार्य करने का अधिकार नहीं है.
-राहुल आनंद, एसडीएम, मसूरी-

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