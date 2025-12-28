ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पार्षद, आसींद क्षेत्र वालों को बताया 'अच्छे दिलवाले'

राजे की उपस्थिति में पार्षद का किया स्वागत ( ETV Bharat Bhilwara )