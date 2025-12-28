पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पार्षद, आसींद क्षेत्र वालों को बताया 'अच्छे दिलवाले'
पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं के हाल जाने और उनके नाम और गांव का नाम पूछा.
Published : December 28, 2025 at 7:09 PM IST
भीलवाड़ा: प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुधरा राजे झालावाड़ से ब्यावर जाते समय रविवार को अल्प समय के लिए आसींद कस्बे में रुकीं. इस दौरान आसींद क्षेत्र से भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में वसुंधरा राजे का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया. स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आसींद क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से हाल-चाल जाने. इस दौरान आसींद कस्बे से कांग्रेस पार्षद भागीरथ खटीक भाजपा में शामिल हुए.
वसुंधरा राजे झालावाड़ से ब्यावर जिला मुख्यालय पर प्रदेश की महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री डां मंजू बाघमार के पिता के देहावसान के बाद शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने जा रही थी. इसी दौरान अल्प समय के लिए आसींद कस्बे में रुकी. जहां क्षेत्रीय भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री राजे का भव्य स्वागत किया.
स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने आसींद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं,पदाधिकारी व राजनेताओं से उनके हाल-चाल जाने. इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं झालावाड़ से लौट रही थी, तो मुझे जोगणिया माता प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर मां जोगणिया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला.
उन्होंने कहा कि वहां मुझे मां जोगणिया के बहुत अच्छी दर्शन हुए. आसींद वाले अच्छे दिल वाले लोग हैं. वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं से हाल-चाल जानने के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ताओं को नाम, क्षेत्र व गांव का नाम पूछा. वहीं राजे के सामने आसींद कस्बे से कांग्रेस से पार्षद भागीरथ खटीक भाजपा में शामिल हुए. जिनका राजे ने माला भेंट कर भाजपा परिवार में स्वागत किया.