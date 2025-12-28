ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री के सामने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पार्षद, आसींद क्षेत्र वालों को बताया 'अच्छे दिलवाले'

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं के हाल जाने और उनके नाम और गांव का नाम पूछा.

Councilor welcomed in Raje's presence
राजे की उपस्थिति में पार्षद का किया स्वागत (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 28, 2025 at 7:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भीलवाड़ा: प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुधरा राजे झालावाड़ से ब्यावर जाते समय रविवार को अल्प समय के लिए आसींद कस्बे में रुकीं. इस दौरान आसींद क्षेत्र से भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में वसुंधरा राजे का चुनरी ओढ़ाकर स्वागत किया गया. स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने आसींद क्षेत्र के भाजपा के कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों से हाल-चाल जाने. इस दौरान आसींद कस्बे से कांग्रेस पार्षद भागीरथ खटीक भाजपा में शामिल हुए.

वसुंधरा राजे झालावाड़ से ब्यावर जिला मुख्यालय पर प्रदेश की महिला व बाल विकास विभाग की मंत्री डां मंजू बाघमार के पिता के देहावसान के बाद शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने जा रही थी. इसी दौरान अल्प समय के लिए आसींद कस्बे में रुकी. जहां क्षेत्रीय भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांखला के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री राजे का भव्य स्वागत किया.

Vasundhara Raje welcomed with a scarf
वसुंधरा राजे का चुनरी ओढ़ाकर किया स्वागत (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: मृत गोवंश के शवों के निस्तारण में लापरवाही को लेकर हाईवे किया जाम, वसुंधरा राजे का काफिला भी फंसा

स्वागत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने आसींद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं,पदाधिकारी व राजनेताओं से उनके हाल-चाल जाने. इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं झालावाड़ से लौट रही थी, तो मुझे जोगणिया माता प्रसिद्ध शक्तिपीठ पर मां जोगणिया के दर्शन करने का सौभाग्य मिला.

Raje inquired about the well-being of her workers
राजे ने कार्यकर्ताओं के जाने हाल-चाल (ETV Bharat Bhilwara)

पढ़ें: वसुंधरा राजे के काफिले में हादसा, पुलिस की गाड़ी पलटी, 5 घायल

उन्होंने कहा कि वहां मुझे मां जोगणिया के बहुत अच्छी दर्शन हुए. आसींद वाले अच्छे दिल वाले लोग हैं. वसुंधरा राजे ने भाजपा कार्यकर्ताओं से हाल-चाल जानने के दौरान प्रत्येक कार्यकर्ताओं को नाम, क्षेत्र व गांव का नाम पूछा. वहीं राजे के सामने आसींद कस्बे से कांग्रेस से पार्षद भागीरथ खटीक भाजपा में शामिल हुए. जिनका राजे ने माला भेंट कर भाजपा परिवार में स्वागत किया.

TAGGED:

VASUNDHARA RAJE IN BHILWARA
VASUNDHARA RAJE IN ASIND TOWN
VASUNDHARA RAJE MET PARTY WORKERS
CONGRESS COUNCILOR JOINED BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.