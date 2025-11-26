ETV Bharat / state

शादी समारोह में भाजपा नेता के परिवार पर कांग्रेस पार्षद पति ने किया जानलेवा हमला, जानिए मामला

भाजपा नेता सागर सैनी पर हुए हमले के मामले में इंद्रजीत मेघवाल और उनके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. : हंसराज मीणा, थाना प्रभारी, केशवरायपाटन

बूंदी : केशवरायपाटन कस्बे में एक शादी समारोह उस समय राजनीतिक रणभूमि में बदल गया, जब पोस्टर विवाद को लेकर दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच शुरू हुआ तनाव अचानक झगड़े में बदल गया. इस हमले में भाजपा नेता सागर सैनी सहित परिवार के लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए. घायलों को कोटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. घायलों में चार लोगों के हाथ-पैर में फ्रैक्चर है. कई के सिर और चेहरे पर गहरी चोटें आई हैं.

एक परिवार पर हुआ हमला पूरी तरह सियासी वर्चस्व की लड़ाई के रूप में सामने आया है. थाना प्रभारी हंसराज मीणा ने बताया कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र में पोस्टर और बैनर को लेकर भाजपा और कांग्रेस समर्थित दो गुटों के बीच खींचतान लगातार बढ़ रही थी. बताया जा रहा है कि दोनों राजनीतिक गुटों के बीच इस बात पर प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी कि किसका पोस्टर कहां लगेगा, किसका होर्डिंग बड़ा है, किसके पोस्टर हटाए गए. कार्तिक मेले में भी यह खींचतान खुलकर सामने आई थी, जहां नाराजगी के चलते कई पार्षद आयोजन से दूर रहे थे.

पढ़ें. ड्यूटी से घर लौट रहे BLO पर जानलेवा हमला, धारदार हथियार से गले पर वार कर किया घायल

हमले में भाजपा नेता सहित 10 घायल : प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शादी समारोह के बीच अचानक हालात तब बिगड़ गए, जब कांग्रेस पार्षद पति इंद्रजीत मेघवाल अपने साले सहित अन्य युवकों के साथ वहां पहुंचे. आरोप है कि समूह ने भाजपा नेता सागर सैनी और उनके परिजनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया.