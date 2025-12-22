ETV Bharat / state

धमतरी में कांग्रेस पार्षदों के प्रदर्शन का चौथा दिन, मेयर के पुतले को धूप दिखाकर सद्बुद्धि देने की मांग

कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर के लिए तुम तो ठहरे जुमलेबाज... गाना भी गाया. नगर निगम के सामने कांग्रेस 7 दिवसीय प्रदर्शन कर रही है.

मेयर के पुतले को धूप दिखाकर सद्बुद्धि देने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 8:18 PM IST

3 Min Read
धमतरी: नगर निगम के सामने कांग्रेसी पार्षद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 7 दिवसीय प्रदर्शन में बैठे विपक्षी कांग्रेसी पार्षदों ने चौथे दिन महापौर रामू रोहरा के प्रतीकात्मक पुतले पर हूम-धूप दिखाया. पार्षदों ने कहा कि महापौर को भगवान सद्बुद्धि दे इसके लिए उन्हें हुम-धूप दिया गया है. वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने महापौर के खिलाफ गाना भी गाया.

कांग्रेसी पार्षदों ने महापौर के लिए तुम तो ठहरे जुमलेबाज गाना गाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वादों को भूल गए मेयर: प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों का कहना है कि नगर निगम महापौर चुनाव जीतने से पहले कई वादे किए थे लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद भूल गए हैं. इसी को याद दिलाने के लिए उनके पुतले को हूम-धूप दिखाया गया है. वहीं पीडब्ल्यूडी सभापति और भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है. वे नगर निगम के सामने गार्डन घूमने आए हैं.

डीजल चोरी के खिलाफ और महापौर के चुनावी वादे जो किए गए हैं उन्हें याद दिलाने के लिए महिला पार्षदों ने हूम-धूप दिखाया है. भगवान उनकी याददाश्त को ताजा करें, समस्त नगर निगम वासियो की जो मांग है उसे पूर्ण करें.- विशु देवांगन, नगर निगम उपनेता प्रतिपक्ष

रेलवे प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के लिए धरना देते 4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक शांतिपूर्वक बात महापौर से नहीं हुई है. जब हमारे महापौर विजय देवांगन थे तब आधे अधूरे ही सही लेकिन महिमा सागर वार्ड में रेलवे प्रभावित परिवारों को व्यवस्थापन किया था.- पूर्व पार्षद अजय वर्मा

रेलवे प्रभावित परिवारों का हो व्यव्थापन: कांग्रेस नेताओं ने कहा कि रेलवे की जो कार्रवाई हुई है उसमें 40 से 50 परिवार प्रभावित हुए हैं. अजय वर्मा ने कहा कि महापौर को सद्बुद्धि आनी चाहिए, अभी कांग्रेस के महापौर नहीं है, वह खुद महापौर हैं. चुनाव के पहले जो वादे किए थे उसे निभाने का सही समय है. उन्हें आकर रेलवे प्रभावित परिवारों का व्यवस्थापन करना चाहिए, मुंह नहीं छुपाना चाहिए.

जिन वादों को लेकर महापौर गद्दी पर बैठे हैं. वो झूठे दिलासे थे. इन्होंने कई बातें और लुभावने वादे किए और महापौर बने हैं लेकिन आज पूरे शहर की दुर्व्यवस्था है. आज उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है.- सूर्यप्रभा चेटियार, कांग्रेस नेत्री

कांग्रेस की प्रमुख मांगें

  • प्रधानमंत्री आवास हो और शहर की साफ-सफाई हो.
  • मेयर धमतरी के वार्डों का भ्रमण करें
  • रेलवे प्रभावित लोगों का व्यवस्थापन हो
नगर निगम के सामने कांग्रेस 7 दिवसीय प्रदर्शन कर रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजेपी का पलटवार: भाजपा पार्षद विजय मोटवानी ने कहा कि कांग्रेसियों के पास कोई विजन नहीं है. कांग्रेसी बेघर हो गए हैं. यहां पर उद्यान घूमने के लिए और धूप सेकने के लिए कांग्रेसी आए हैं. रही बात पुतले की तो वह महापौर की नहीं बल्कि राहुल गांधी का पुतला है.

इनके कार्यकाल में कर्मचारी प्रदर्शन में बैठते थे, इन्होंने 5 साल में कितने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं? कांग्रेस कार्यकाल में 1200 मकान स्वीकृत नहीं हुए हैं, हमारी सरकार बनते ही 9 महीने में लगभग 900 आवास स्वीकृति हमने दी है.- विजय मोटवानी, पार्षद

एक तरफ कांग्रेस लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही है वहीं बीजेपी उनके आरोपों को निराधार बता रही है.

