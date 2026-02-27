ETV Bharat / state

धमतरी नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन, गुणवत्ताहीन बेलिंग मशीन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप

कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया कि निगम ने बेलिंग मशीन का निविदा जारी किया था. जिस ठेकेदार को निविदा प्राप्त हुआ था, उनके द्वारा गुणवत्ताहीन व नियम विरूद्ध बेलिंग मशीन नगर निगम को सौपी गई है. जिसकी शिकायत उनके द्वारा किया गया था. लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. पार्षदों ने संबंधित ठेकेदार व अधिकारी के पर उचित कार्रवाई की मांग की.

धमतरी: नगर निगम और एक बार फिर कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया. पार्षदों ने गुणवत्ताहीन बेलिंग मशीन खरीदी कर भ्रष्टाचार करने का आरोप निगम प्रशासन पर लगाया है.

कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष दीपक सोनकर ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 साल में निगम प्रशासन ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. बेलिंग मशीन को एसएलआरएम सेंटर में लगाने के लिए पांच बार टेंडर लगाया गया. पांचवे बार के टेंडर में 20 ठेकेदारों ने भाग लिया है और 20 ठेकेदारों में सिर्फ एक ठेकेदार का ही टेंडर खोला गया है. जिस ठेकेदार को काम दिया गया है उसके द्वारा जेम पोर्टल के नियमों के खिलाफ सिंगल सिलेंडर और 10 एचपी की जगह साढ़े 7 एचपी मशीन सप्लाई किया है.

कमीशनर मेडम को हमने 11 फरवरी को बताया था इस पर एक जांच समिति बनाई गई लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई. निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है- दीपक सोनकर, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम

ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग

उप नेता प्रतिपक्ष विशु देवांगन ने बताया कि जब तक इस मामले में ठेकेदार और संबंधित लोगों के ऊपर कारवाई नहीं होगी. तब तक इस मामले में डटे रहेंगे.

धमतरी कांग्रेस पार्षदों का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

"नियम और शर्तों के मुताबिक होने पर किया जाएगा भुगतान"

नगर निगम के पीडब्ल्यूडी सभापति विजय मोटवानी ने बचाव करते हुए कहा कि पिछले पांच साल कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है. उन्होंने कहा कि बेलिंग मशीन नियम शर्त पर रहेगी वह एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा नियम शर्त के मुताबिक नहीं रहेगी तो बेलिंग मशीन को वापस किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सुशासन वाली सरकार आ गई है. जो नियम शर्त में काम होंगे वही होंगे. इससे पहले जैसे सरकार चल रही थी उस तरीके से नहीं होगी.