जयपुर में कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन, कमिश्नर पर अभद्रता का आरोप, बोले- 100 दिवसीय योजना में किया जा रहा भेदभाव
धरने पर बैठे पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी हो रही है.
Published : October 13, 2026 at 8:21 PM IST
जयपुर: कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार शाम को निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया.पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना में भेदभाव का आरोप लगाया. पार्षदों ने कहा- विकास कार्यों के लिए बनाई गई कार्ययोजना में केवल बीजेपी पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता दी जा रही है. कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में दीपावली के बाद काम कराने की बात कहकर टालमटोल की जा रही है. धरने पर बैठे पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी हो रही है. कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है.
सफाई और लाइट के मामलों में भेदभाव का आरोप: वार्ड 19 के पार्षद फारुख खान ने कहा कि वे अपने वार्ड की जनता की समस्याओं को लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस पार्षदों और उनके वार्डों की लगातार अनदेखी की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे सफाई व्यवस्था हो या स्ट्रीट लाइट से जुड़ी समस्या, कांग्रेस के वार्डों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है. दीपावली नजदीक होने के बावजूद इन वार्डों में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, जबकि बीजेपी के वार्डों में त्योहार से पहले ही काम करवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि वार्डों में तैनात एसआई और सीएसआई भी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं.
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कमिश्नर पर अभद्रता करने के आरोप: वार्ड 84 के पार्षद भरत मेघवाल ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता की समस्याएं लेकर पहुंचने वाले जनप्रतिनिधियों को जवाब देने के बजाय उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है. 100 दिवसीय कार्ययोजना में कांग्रेस के वार्डों को प्राथमिकता क्रम में पीछे रखा गया है. जब इस क्रम का आधार पूछा गया तो कमिश्नर ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है और आगे देखा जाएगा. बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाकर बैठकें की जा रही हैं और उनके निर्देशों के आधार पर काम करवाया जा रहा है. उन्होंने कमिश्नर पर पार्षदों के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया.
10 दिन में हटेंगी अवैध और खुले में संचालित मीट शॉप्स: इससे पहले जयपुर नगर निगम ने शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और शहरी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए 100 दिवसीय विशेष कार्ययोजना तैयार की है.महापौर सुनील कोठारी ने बताया कि योजना के तहत करीब 500 चिह्नित लोकेशन पर विशेष काम करवाने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्य सड़कों की मरम्मत, अवैध डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई, आवारा और निराश्रित पशुओं को पकड़ने और सार्वजनिक स्थानों पर संचालित अवैध मीट-मांस की दुकानों को हटाने पर फोकस रहेगा.पशु प्रबंधन शाखा के उपायुक्त को निर्देश दिए गए हैं कि आगामी 10 दिन में अवैध और खुले में संचालित मीट शॉप को शहर से हटाया जाए.
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दीपावली से पहले शहर को संवारने की प्लानिंग.महापौर ने 100 दिन की कार्ययोजना में अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर दीपावली से पहले शहर को संवारने का लक्ष्य दिया है. उन्होंने अधिकारियों को जोनवार लक्ष्य निर्धारित कर प्राथमिकता के आधार पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं. कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया गया है. इसके साथ ही वार्डवार स्वच्छता उत्सव को प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने के निर्देश दिए गए हैं.
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