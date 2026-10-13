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जयपुर में कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन, कमिश्नर पर अभद्रता का आरोप, बोले- 100 दिवसीय योजना में किया जा रहा भेदभाव

कांग्रेस पार्षदों ने किया प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: कांग्रेस पार्षदों ने मंगलवार शाम को निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया.पार्षदों ने नगर निगम प्रशासन की 100 दिवसीय कार्ययोजना में भेदभाव का आरोप लगाया. पार्षदों ने कहा- विकास कार्यों के लिए बनाई गई कार्ययोजना में केवल बीजेपी पार्षदों के वार्डों को प्राथमिकता दी जा रही है. कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में दीपावली के बाद काम कराने की बात कहकर टालमटोल की जा रही है. धरने पर बैठे पार्षदों ने कहा कि उनके वार्डों में सफाई व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट जैसी बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी हो रही है. कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है.