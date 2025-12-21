ETV Bharat / state

बेमेतरा नगर पालिका में 7 माह से बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्षद नाराज, 22 दिसंबर को घेराव की तैयारी

बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी समर्थक पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया है. काम नहीं होने से वे सोमवार को नगर पालिका के बाहर धरना देंगे.

Bemetara Municipality Protest
बेमेतरा नगर पालिका में 7 माह से बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्षद नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 21, 2025 at 11:55 AM IST

बेमेतरा: नगर पालिका परिषद में पिछले 7 माह से बैठक नहीं होने से कांग्रेस पार्टी समर्थक पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेसी पार्षदों ने बैठक बुलाने के लिए नगर पालिका के अधिकारी नरेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा है. साथ ही 22 दिसंबर को नगर पालिका कार्यालय का घेराव करने की बात कही है. आवेदन देने के दौरान CMO और पार्षदों में जमकर बहस भी हुई है.

बेमेतरा में कांग्रेस पार्टी के पार्षदों ने भेदभाव का आरोप लगाया है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 महीने से नहीं हुई बैठक: बेमेतरा नगर पालिका परिषद में 21 वार्ड आते हैं जिसमें से 7 में कांग्रेस और 14 में भाजपा के पार्षद हैं. भाजपा की बहुमत है और भाजपा का ही अध्यक्ष है लेकिन पिछले 7 महीनों परिषद की बैठक नहीं हुई है. सामान्य सभा की बैठक बुलाने के लिए कई बार कांग्रेसी पार्षदों ने नगर पालिका के अधिकारी से अनुरोध किया है उसके बाद भी बैठक नहीं बुलाई जा रही है.

जिस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद हैं वहां भेदभाव किया जा रहा है और बीजेपी काम नहीं होने दे रही है, 22 दिसंबर को पालिका का घेराव करेंगे.- रश्मि मिश्रा पार्षद

1 करोड़ 47 लाख की राशि आई है उसे 2 वार्ड को ही दिया गया है, बाकी कहीं नहीं दिया गया. बैठक बुलाने के लिए अधिकारी से अनुरोध किए लेकिन 15 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं मिला.- राजू साहू, नेता प्रतिपक्ष

धरने पर बैठने की चेतावनी: बैठक नहीं होने से कांग्रेसी पार्षद नाराज हैं. इसी के चलते नगर पालिका का घेराव करने को लेकर CMO को ज्ञापन सौंपा गया है. पार्षदों का आरोप है कि बैठक नहीं होने से वार्ड में पेंडिंग कार्य नहीं हो पा रहे हैं. पार्षदों ने चेतावनी दी है कि वह नगर पालिका परिषद का घेराव करते हुए धरने पर बैठेंगे.

अध्यक्ष ही एजेंडा तय करते हैं, वहां से अनुमति और स्वीकृति मिलते ही बैठक जल्द करा ली जाएगी.- नरेश वर्मा, सीएमओ

इधर, नगर पालिका अधिकारी नरेश वर्मा ने आरोपों को खारिज किया है. कहा कि, मेरी पदस्थापना को 3-4 महीने हुए हैं. अध्यक्ष विजय सिन्हा की अनुमति के बाद बैठक कराई जाएगी.

