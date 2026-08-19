MCD शाहदरा साउथ जोन कार्यालय में कांग्रेस पार्षद पर हमला, अध्यक्ष के चेंबर में घुसकर मारपीट
यह घटना बेहद गलत है और निगम कार्यालय में इस तरह की हरकत किसी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती. जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा
Published : August 19, 2026 at 8:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन कार्यालय में बुधवार को उस समय हंगामा मच गया, जब एक दर्जन से अधिक लोगों ने कबीर नगर वार्ड से कांग्रेस निगम पार्षद हाजी जरीफ पर कथित रूप से हमला कर दिया. हमले से बचने के लिए पार्षद निगम जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा के चेंबर में जा घुसे, लेकिन आरोप है कि हमलावर वहां भी पहुंच गए और उनके साथ मारपीट की. इस दौरान अध्यक्ष के चेंबर में भी तोड़फोड़ किए जाने का आरोप है.
घटना के दौरान जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा ने बीच-बचाव कर पार्षद को बचाने का प्रयास किया. कार्यालय में मौजूद अन्य निगम पार्षद भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को संभालने की कोशिश की. घटना के बाद पूरे निगम कार्यालय में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
पार्षद हाजी जरीफ ने आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में अवैध पॉलिथीन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. इसी कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय के भाई और उनके साथियों ने उन पर हमला किया. जरीफ का दावा है कि पॉलिथीन फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली नगर निगम ने नहीं, बल्कि प्रदूषण विभाग ने की थी. उनका आरोप है कि इसी कार्रवाई को लेकर उन्हें निशाना बनाया गया. उनका सोने का चेन और 15 हजार रूपये भी लूट लिया गया.
वहीं, जोन अध्यक्ष पंकज लूथरा ने घटना को बेहद गलत बताते हुए कहा कि निगम कार्यालय में इस तरह की हरकत किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जा सकती. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने उनके कार्यालय में भी तोड़फोड़ की है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई और स्थिति को संभाला. मामले में शिकायत लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हमले व तोड़फोड़ के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है.
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