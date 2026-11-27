पंचकूला में सांसद दीपेंद्र हुड्डा बोले- ''हरियाणा में कानून व्यवस्था गायब है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नायब है''
Congress Constitution Protection March: संविधान रक्षा मार्च के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा की कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल.
Published : November 27, 2026 at 12:24 PM IST
पंचकूला: बीजेपी के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस ने गुरुवार को पंचकूला में संविधान रक्षा मार्च निकाला. यह मार्च महाराणा प्रताप भवन से शुरू होकर सेक्टर के ही डॉ. भीमराव अम्बेडकर चौक तक निकाला गया. इस मार्च का नेतृत्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी संजय दत्त और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाला गया. प्रदेश भर से कांग्रेसी विधायक, नेता और कार्यकर्ता भारी संख्या में इस मार्च में शामिल हुए.
वोट चोर-गद्दी छोड़ और संविधान बचाओं के नारे: कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पहले महाराणा प्रताप भवन में इक्ट्ठे हुए. यहां नेताओं ने सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश बढ़ाया. इस मार्च में हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहीं. सभी कार्यकताओं और नेताओं ने अपने हाथों में संविधान बचाओ-देश बचाओ की तख्तियां और बैनर पकड़े हुए थे.
वहीं कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने से सेक्टर की पूरी सड़क खचाखच भरी हुई थी. इस दौरान सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गाड़ी पर चढ़कर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और स्थिति को संभाले रखा. एक के बाद एक सभी बड़े नेता मार्च में शामिल होने के लिए उक्त भवन में पहुंचते रहे.
भूपेंद्र हुड्डा बोले- संविधान देश का दिल: मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि ''सविंधान कोई लाइब्रेरी की किताब नहीं है, यह देश का दिल है. संविधान ने समूचे देश को इक्ट्ठा किया, इसे मजबूत रखना सभी की जिम्मेदारी है. देश के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि सभी मजबूत स्तंभों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संविधान से किसी को भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए.
हुड्डा ने दिया सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स का आंकड़ा: हुड्डा ने कहा कि सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स के अनुसार, हरियाणा को सबसे असुरक्षित प्रदेश बताया गया है. प्रदेश में गैंगवार को चरम सीमा पर बताते हुए उन्होंने कहा कि गोलियों से चार लोगों की हत्या की गई.
संविधान की रक्षा के लिए निकला मार्च: कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल के नेतृत्व में देश भर के सभी प्रदेशों में लोकतंत्र बचाओ और संविधान रक्षा के उद्देश्य के साथ संविधान रक्षा मार्च निकाला जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रतिबद्धता है कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के संविधान को भाजपा षड्यंत्र करके बदलना चाहती है, समाप्त करना चाहती है. लेकिन कांग्रेस और देश के लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे.
उन्होंने कहा, ''जिस संविधान ने प्रत्येक नागरिक को वोट का अधिकार दिया है, जिसके बूते लोग अपने जन-प्रतिनिधि और सरकार को चुनने का हक रखते हैं. लेकिन भाजपा चुनाव आयोग के द्वारा SIR के माध्यम से इस हक को छीनने का षड्यंत्र कर रही है. इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि समूचे हरियाणा से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके हैं, ताकि संविधान की रक्षा की जा सके''.
कानून व्यवस्था गायब-सीएम का नाम नायब: सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था गायब है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नायब है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी तो गैंगस्टर का सफाया हो जाएगा. जबकि वह कांग्रेस प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष रोहतक में जहां ठहरे हुए थे, वहां से 200 मीटर की दूरी पर 4 लोगों को गोलियों से भून दिया गया. हरियाणा में कानून व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं बची है. लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को फुर्सत ही नहीं है, जो बड़े दुख की बात है. उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में इतनी विफल कानून व्यवस्था कभी नहीं रही.
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, ''भाजपा पंजाब जाकर जो बातें कर रही है, पहले उन वादों को हरियाणा में पूरे कराए जाएं. उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं, वही संविधान दिवस पर विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं और लोकतंत्र के हत्यारे, लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं.''
संविधान खत्म करने के षड्यंत्र का विरोध: कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के निकाले जा रहे मार्च में प्रदेश भर से लोग पंचकूला पहुंचे हैं. लोगों ने संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया है, शपथ ली है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा को संदेश देना चाहती है कि 12 साल से संविधान खत्म करने की कोशिश पर देश चुप नहीं बैठेगा, सड़कों पर आकर विरोध किया जाएगा. संविधान की रक्षा कर लोकतंत्र को मजबूत किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन के बाद से प्रदेश की ऐसी बदहाली कभी नहीं हुई, जैसी वर्तमान में है. कहा कि वह सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पार्टी प्रभारी गत दिवस रोहतक में थे, जहां सुबह तड़ातड़ गोलयां चली और चार लोगों की मौत हो गई. इससे साबित होता है कि कानून व्यवस्था का बुराहाल है और प्रदेश में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है. राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस के झंडे के नीचे लड़ी गई थी. कांग्रेसी नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी और शहीद हुए. संविधान की रक्षा के लिए भी अब कांग्रेस प्रतिबद्ध है.
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