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बाबूलाल मरांडी समेत कई भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने थाना में दी लिखित शिकायत, पार्टी का ये है दावा

रांची: कांग्रेस ने गुरुवार को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत भाजपा के झारखंड प्रदेश कार्यालय का घेराव किया. इस दौरान हुई पत्थरबाजी, हिंसा और अप्रिय घटना के लिए कांग्रेस ने भाजपा नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है. ऐसा आरोप लगाकर पार्टी ने अरगोड़ा थाना में भाजपा नेताओं के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा और पार्टी नेता बंधु तिर्की के हस्ताक्षर से अरगोड़ा थाना में दर्ज शिकायत करायी गयी है. जिसमें कांग्रेस ने कथित तौर पर हुई हिंसा और मारपीट को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के नाम शामिल है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व घोषित शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुनियोजित तरीके से हमला किया, पथराव किया और प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की. पार्टी ने पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

थाना को दिए गये आवेदन की कॉपी (ETV Bharat)

शिकायत में कहा गया है कि कांग्रेस ने 22 जुलाई को प्रेस वार्ता के माध्यम से 23 जुलाई को भाजपा प्रदेश कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण प्रदर्शन की घोषणा की. निर्धारित कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पहुंचे. कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग के पास पहुंचते ही भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अचानक उग्र व्यवहार करते हुए प्रदर्शनकारियों पर अंडे, पानी से भरी बोतलें, सीमेंट के गोले, पत्थर तथा अन्य वस्तुएं फेंकनी शुरू कर दी.

कांग्रेस का कहना है कि इस दौरान लाठी-डंडों से भी हमला किया गया, जिससे कई कांग्रेस के कई कार्यकर्ता घायल हुए. यह भी आरोप लगाया गया है कि भाजपा कार्यालय घेराव की कवरेज कर रहे कुछ पत्रकार भी इस हिंसा की चपेट में आए और उन्हें चोटें लगी है.