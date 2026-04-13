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पंचायत चुनाव से पहले शिमला में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस का जरनल हाउस इस दिन, मुख्यमंत्री भी लेंगे भाग

हिमाचल कांग्रेस ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए रोस्टर जारी होने के साथ ही शिमला का सियासी माहौल एक बार फिर गरमाने जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी आम सभा यानी जनरल हाउस की पहली बैठक की तारीख तय कर दी. यह बैठक 16 अप्रैल को शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने जा रही है, ऐसे में सबकी निगाहें टिक गई हैं? दरअसल, प्रदेश कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, जिसे पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे. वहीं, इसमें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इसे और भी महत्वपूर्ण बना रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. इसके अलावा सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी की मौजूदगी भी बैठक को और अहम बना रही है. दो सत्रों में होगी बैठक