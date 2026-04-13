पंचायत चुनाव से पहले शिमला में सियासी हलचल तेज, कांग्रेस का जरनल हाउस इस दिन, मुख्यमंत्री भी लेंगे भाग
हिमाचल पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस कमेटी ने अपनी जनरल हाउस की पहली बैठक की तारीख तय कर दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 13, 2026 at 10:35 PM IST
शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए रोस्टर जारी होने के साथ ही शिमला का सियासी माहौल एक बार फिर गरमाने जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी आम सभा यानी जनरल हाउस की पहली बैठक की तारीख तय कर दी. यह बैठक 16 अप्रैल को शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में होने जा रही है, ऐसे में सबकी निगाहें टिक गई हैं? दरअसल, प्रदेश कांग्रेस संगठन के पुनर्गठन के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, जिसे पार्टी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार करेंगे. वहीं, इसमें प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी इसे और भी महत्वपूर्ण बना रही है. इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश मामलों की प्रभारी सांसद रजनी पाटिल समेत कई बड़े चेहरे शामिल होंगे. इसके अलावा सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी की मौजूदगी भी बैठक को और अहम बना रही है.
दो सत्रों में होगी बैठक
पार्टी के संगठन महामंत्री विनोद जिंटा ने तैयारियों का जायजा लेते हुए वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया और कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया. उन्होंने संकेत दिए हैं कि यह बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है. एक बैठक को दो सत्रों में आयोजित किया जाएगा. पहले सत्र में संगठन से जुड़े मुद्दों पर गहन चर्चा होगी, जहां कार्यकारिणी, जिला अध्यक्षों और विभिन्न अग्रणी संगठनों के प्रमुख अपनी बात रखेंगे.
वहीं, दूसरे सत्र में राजनीतिक हालात पर पीएसी सदस्यों के साथ रणनीतिक मंथन होगा. इस बैठक में प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पीसीसी कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष और संगठन के प्रमुखों को आमंत्रित किया गया है. यानी यह मंच न सिर्फ संगठन की मजबूती का परीक्षण करेगा, बल्कि भविष्य की रणनीति का खाका भी तैयार करेगा. अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पंचायत चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले होने वाली इस बैठक किस तरह से निर्णय लिए जाएंगे.
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