नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप

नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है.

बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 18, 2025 at 4:43 PM IST

दुर्ग/कोंडागांव/खैरागढ़/एमसीबी : नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कर रही है.दुर्ग से लेकर बस्तर तक कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया.इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दुर्ग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की गई. दुर्ग के राजीव भवन में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ पूर्व गृहमंत्री साहू के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर घेरने के लिए निकले.

पुलिस की बैरिकेडिंग हटाकर कांग्रेस कार्यकर्ता बढ़े आगे


कांग्रेसी नेताओं ने सबसे पहले शनिचरी बाजार के समीप लगाए गए पहले बैरिकेडिंग को तोड़कर बीजेपी कार्यालय तक जाने की कोशिश की.लेकिन पुलिस ने बैरेकेडिंग लगा रखी थी,जिसे पार करना आसान ना था.लिहाजा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीजेपी दफ्तर के बाहर ही रोक लिया. इस दौरान भूपेश बघेल ने सभी कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं न टूटने वाले हैं.

बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी. सरकार सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार करवा रही है. सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं. कांग्रेस के लोग सत्य की राह पर चलने वाले हैं. बीजेपी के लोग ही असत्य का रास्ता अपनाते हैं - भूपेश बघेल, पूर्व सीएम छग

सरकारी एजेंसियों की मदद से कांग्रेस नेताओं को किया जा रहा परेशान

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नेशनल हेराल्ड के मामले में बताया कि बीजेपी के मोदी और शाह की सरकार कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को षडयंत्र पूर्वक झूठे मामले में फंसाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है. 12 साल में बीजेपी ने ईडी, आईटी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसी का उपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बड़े-बड़े झूठे मामले बनाए.

पुलिस ने सुरक्षा के किए थे कड़े इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बीजेपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेसी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कोंडागांव में कांग्रेस और पुलिस के बीच झड़प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोंडागांव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन

नेशनल हेराल्ड मामले में कोंडागांव कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया. कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि राजनीतिक द्वेष के कारण नेशनल हेराल्ड मामले को बेवजह तूल देकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बदनाम करने का प्रयास किया. प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा न्यायपालिका के फैसले को सत्य की जीत बताया गया.

पुलिस और कांग्रेसियों के बीच झूमाझटकी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मोहन मरकाम ने बीजेपी पर बोला हमला

इस अवसर पर पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे.

सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होता और अंततः सत्य की ही जीत होती है. अदालत का इस प्रकरण को खारिज किया जाना, इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार थे- मोहन मरकाम, पूर्व मंत्री


मोहन मरकाम ने नेशनल हेराल्ड के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि आजादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस पत्रिका को शुरु किया था. ये पत्रिका देशभर में जन-जन तक विचार और सूचना पहुंचाने का माध्यम थी. लेकिन बीजेपी ने इसमें भी राजनीति खोजकर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की.

सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर निकले कांग्रेसी

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के पिपरिया नगर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्रित हुए और रैली के रूप में हाथों में सत्यमेव जयते की तख्तियां लेकर पिपरिया स्थित जिला भाजपा कार्यालय तक पहुंचे. यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जाहिर किया.

नेशनल हेराल्ड मामले में बीजेपी का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



यह विरोध प्रदर्शन जिला कांग्रेस अध्यक्ष कोमल साहू के नेतृत्व में आयोजित किया गया. रैली में पूर्व विधायक गिरवर जंघेल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष देवराज किशोर, शहर कांग्रेस अध्यक्ष भीखम छाजेड़ सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे. रैली के दौरान पूरे क्षेत्र में कांग्रेस के नारों से माहौल गूंजता रहा.

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मनेंद्रगढ़ में बीजेपी नेताओं को दिया गुलाब

नेशनल हेराल्ड मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के ने बीजेपी जिला कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की.लेकिन पुलिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया था. कांग्रेसी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे,लेकिन पुलिस ने सभी को बीजेपी दफ्तर के पहले ही रोक दिया.इसके बाद कांग्रेसी नेता बीजेपी दफ्तर के सामने बैठकर भजन गाया और फिर बीजेपी नेताओं को गुलाब का फूल देकर सदबुद्धि की कामना की.

कोरबा में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं को दिया गुलाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा में कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन

कोर्ट का फैसला आने के बाद उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं आज टीपी नगर दीनदयाल कुंज (बीजेपी दफ्तर) का घेराव करने निकले. टीपी नगर चौक से कांग्रेसियों ने रैली के शक्ल में बीजेपी कार्यालय को घेरने का प्लान बनाया था, लेकिन इसके पहले ही पुलिस बल ने कांग्रेसियों को रोकने के लिए कमर कस रखी थी. कांग्रेसी भाजपा कार्यालय पहुंच पाते, इसके पहले ही पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया. बैरिकेड लगाकर नेताओं को आगे जाने की अनुमति नहीं दी. जिससे कांग्रेस नेताओं को अपना आंदोलन समाप्त करना पड़ा. कांग्रेसी पुलिस से भाजपा कार्यालय तक पहुंचने की बात कहते रहे, विरोध करते रहे. लेकिन पुलिस ने उन्हे बेरिकेड से आगे नहीं बढ़ने दिया.जिसके बाद कांग्रेसियों ने आंदोलन रास्ते में ही बैरिकेड के पास समाप्त किया. पुलिस ने जब कांग्रेस के नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, तब उन्होंने बैरिकेड के पास नारेबाजी करते हुए सीएसपी कोरबा भूषण एक्का, सिविल लाइन थाना प्रभारी प्रमोद डडसेना सहित अन्य पुलिसकर्मियों को गुलाब का फूल भेंट किया.

कोंडागांव में कांग्रेस का प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
मनेंद्रगढ़ में कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं को दिया गुलाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

