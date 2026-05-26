पायलट बोले- महंगाई को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नहीं है कोई योजना
भाजपा सरकार पर जमकर बरसे पायलट. पेट्रोल-डीजल, महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पर साधा निशाना. जानिए और क्या कहा...
Published : May 26, 2026 at 7:32 PM IST
अजमेर: कांग्रेस के महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. साथ ही निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश की भाजपा सरकार पर भी जमकर प्रहार किए. मंगलवार को सचिन पायलट पुष्कर में चल रहे कांग्रेस के 10 दिवसीय चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करने पहुंचे. मार्ग में गेगल इंडस्ट्रियल एरिया के समीप हाईवे पर पायलट समर्थकों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया.
कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने कहा कि हर राज्य में कांग्रेस चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर कर रही है. इन शिविर में पार्टी की रणनीति, पार्टी की रीति-नीति और जन मुद्दों को लेकर जिला अध्यक्षों के बीच चर्चा होगी. वरिष्ठ नेता शिविर में अपनी बात रख रहे हैं. शिविर में सभी जिला अध्यक्षों को एक साथ रहने का मौका मिल रहा है, जिससे वह एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे.
प्रदेश में ढाई वर्ष बाद चुनाव है. ऐसे में यह शिविर भी महत्वपूर्ण है. अगले माह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का चिंतन एवं प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है. शिविर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे. कांग्रेस की रीति-नीति को धरातल तक पहुंचाने के लिए यह बेहतरीन आइडिया है. नए जिला अध्यक्ष संगठन सर्जन के माध्यम से बने हैं.
महंगाई से बिगड़ी घर की व्यवस्था : पायलट ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि बंगाल समेत पांच राज्यों के चुनाव बीजेपी ने आराम से लड़े. जब चुनाव संपन्न हो गए, तब केंद्र सरकार ने खाड़ी में चल रहे युद्ध का हवाला देते हुए चौथी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं. महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है. पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से पूरे देश में सामग्रियों के दाम बढ़ गए हैं.
बीजेपी नारी शक्ति की बात करती है, लेकिन महंगाई से नारियों की घर की व्यवस्था को बिगड़ने का काम बीजेपी कर रही है. सरकार ने इस बारे में ना तो कोई प्रतिक्रिया दी है और ना ही महंगाई बढ़ने पर अफसोस जताया है. उन्होंने कहा कि पूरे देश में महंगाई की मार पड़ रही है. गरीबों की जेब पर डाका डाला जा रहा है. सत्ता में आने से पहले भाजपा के नेता जो पूर्व में विपक्ष में रहकर महंगाई के खिलाफ धरने दिया करते थे. जिस वक्त डॉलर 60 रुपया का था, वर्तमान में डॉलर 98 रुपए का हो गया है.
पुष्कर के रास्ते में पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और साथियों से मुलाकात की।— Sachin Pilot (@SachinPilot) May 26, 2026
आप सभी के द्वारा किए गए स्वागत के लिए धन्यवाद। pic.twitter.com/6dTmt6WjVb
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प्रदेश में सब ठीक तो चुनाव क्यों नहीं करवाती सरकार : पायलट ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निकाय और पंचायत राज चुनाव को लेकर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक है तो फिर प्रदेश की भाजपा सरकार पंचायत और निकाय के चुनाव क्यों नहीं करवा रही है. राज्य सरकार चुनाव करवाती है तो उन्हें भी हकीकत का पता चल जाएगा.
प्रदेश में हालात बदतर : उन्होंने बताया कि जगह-जगह पानी की भयानक किल्लत है. प्रदेश में गर्मी पहले भी पड़ा करती थी. गर्मी को देखते हुए सरकार पहले ही पेयजल आपूर्ति के लिए प्लान बना कर रखी थी. सरकार ने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया. राज्य सरकार केवल ढकोसले बाजी कर रही है. सीएम जनता की समस्याओं को दूर करने की बजाए पूजा-पाठ कर रहे हैं. राजस्थान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. पायलट ने बताया कि 2 दिन पहले वह झुंझुनू गए थे, जहां पर दलित समाज के एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली. नौजवान दम तोड़ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, जबकि सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है.
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सरकार पर किसका नियंत्रण ? : कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार के ढाई वर्ष पूर्ण होने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है. चुने गए प्रतिनिधियों की सुनने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है. सरकार का नियंत्रण किसके पास है? जो सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, वे विपक्ष में थे तो बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे. आज उनके मुंह बंद हैं.
ढाई साल में बीजेपी सरकार फेल : पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार को निकाय और पंचायत राज के चुनाव करवाने पड़ेंगे. सरकार तर्क दे रही है कि गर्मी ज्यादा है, त्योहार है. सरकार को चुनाव करवाने हीं नहीं हैं, इसलिए बहाने कर रही है. सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए. वहीं, अब निकाय और पंचायत राज के चुनाव को टाले जा रही है. प्रदेश की बीजेपी की सरकार चुनाव करवाने से डर रही है. बीजेपी सरकार को पता है कि यदि आज चुनाव करवाए जाते हैं तो उनकी पोल खुल जाएगी. सरकार अपनी जान और साख बचाने के लिए चुनाव नहीं करवा रही है.
पायलट ने कहा कि प्रदेश में लोग परेशान है. ढाई साल पहले प्रदेश में बीजेपी लोगों से वादे करके सत्ता में आई थी. सारे वादे बीजेपी के फेल हो चुके हैं, अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कब कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता सौंपी जाए. राहुल गांधी जब भी बोलते हैं वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सोच-समझकर बोलते हैं. राहुल गांधी ने जो मोदी के लिए कहा है, वह बिल्कुल सच निकलेगा. पेपर लीक से बेरोजगार नौजवानों का विश्वास सरकार से टूटा है. नीट के पेपर लीक होने के बाद पेपर को कैंसिल किया गया. इससे नौजवान आक्रोशित है.