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पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस का ऐलान, छत्तीसगढ़ के चारों संभाग में होगा छात्रों की गूंज कार्यक्रम

कांग्रेस ने पेपर लीक के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में बड़ा ऐलान किया है. पीसीसी चीफ ने इसकी घोषणा की है.

Deepak Baij press conference in Bastar
बस्तर में दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 19, 2026 at 7:59 PM IST

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बस्तर: जगदलपुर से कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दों को लेकर बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा की है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पहल पर यह अभियान छेड़ा जाएगा. राहुल गांधी के आह्वान पर पूरे देश में छात्रों की गूंज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.

पीसीसी चीफ दीपक बैज का ऐलान

इसके तहत अब छत्तीसगढ़ के चारों संभागों में छात्रों से सीधा संवाद किया जाएगा. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नीट पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं की अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस छात्रों की आवाज सुनने और उनके सवालों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी.

छत्तीसगढ़ में पेपर लीक पर कांग्रेस हमलावर (ETV BHARAT)

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि छात्रों की गूंज अभियान के तहत पहले 12 जुलाई को बिलासपुर संभाग में कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है. अब आगामी दिनों में रायपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग में भी यह कार्यक्रम होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सीधे सुनना और शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर संवाद स्थापित करना है.

हाल के वर्षों में नीट पेपर लीक जैसे मामलों से छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है. मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तक 150 से अधिक पेपर लीक की घटनाएं हुई है. जिसमें करीब 7000 छात्र प्रभावित हुए. वहीं 2 दर्जन से अधिक छात्रों ने आत्महत्या की. जिसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

छात्रों के साथ है कांग्रेस

दीपक बैज ने कहा कि ऐसे में कांग्रेस छात्रों की बात सुनकर उनके मुद्दों को सरकार के सामने मजबूती से उठाएगी. इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी संभागों में कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं.

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