ETV Bharat / state

जमीनों के सवाल पर सरकार घिरी, माहरा का तंज मुख्यमंत्री के नाम पर कौन चला रहा प्रॉपर्टी डीलिंग का खेल?

कांग्रेस चार्जशीट कमेटी ने सरकारी जमीनों के आवंटन को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. कांग्रेस ने पीसी करते हुए तथ्य सामने रखे.

Congress Chargesheet Committee
देहरादून में कांग्रेस चार्जशीट कमेटी ने सरकारी जमीनों के आवंटन को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 12, 2026 at 6:32 PM IST

|

Updated : September 12, 2026 at 6:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: राजपुर रोड स्थित एक होटल में कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की तरफ से आज 12 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है. जिसमें कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर जमीनों को लेकर कई सवाल उठाए.

कांग्रेस नेताओं ने सरकारी जमीनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा. कांग्रेस ने कहा, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. उत्तराखंड में सरकारी और लीज की जमीनों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. करन माहरा ने कहा कि, सरकारी जमीनें लगातार कम होती जा रही है और इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ेगा.

कांग्रेस चार्जशीट कमेटी ने सरकारी जमीनों के आवंटन को लेकर धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (VIDEO-ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि, यदि सरकारी जमीनें सुरक्षित नहीं रहेंगी तो भविष्य में उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार के पास जमीन ही नहीं बचेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि,

हॉर्टिकल्चर, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कृषि समेत विभिन्न संस्थानों के लिए उपलब्ध जमीनों का पहले ही बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा चुका है. 90 साल की लीज के बाद जमीन को अपने नाम कराने और उसी जमीन के आधार पर कारोबार के लिए ऋण लेने जैसी व्यवस्थाएं आम उत्तराखंडवासी के हित में नहीं है.
-करन माहरा, अध्यक्ष, कांग्रेस चार्जशीट कमेटी-

करन माहरा ने आरोप लगाया कि, जमीन लेने के लिए रखी गई शर्तों के कारण स्थानीय युवा इस प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा ही नहीं कर सकता. आवेदक के पास करीब 60 करोड़ रुपए की नेटवर्थ, 25 से अधिक देशों में कारोबार और होटल के मामले में एक हजार कमरों के संचालन का अनुभव जैसी शर्तें रखी गई है. ऐसी शर्तों के कारण स्थानीय युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए अवसर सीमित हो जाते हैं. इसे उत्तराखंड के लोगों के अधिकारों पर हमला बताते हुए माहरा ने कहा कि, सरकार बड़ी बाहरी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रही है.

सरकारी जमीन राज्य की संपत्ति है और इसे इस तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के हित सुरक्षित रहे. डाबा माइनर क्षेत्र में करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर भूमि को मात्र 37 लाख 65 हजार रुपये की कीमत पर पेट्रोलियम मंत्रालय को दे दिया गया. यदि सरकार को जमीन आवंटित ही करनी थी तो उस पारदर्शी तरीके से नीलाम किया जाना चाहिए था, जिससे सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था. संबंधित भूमि की बाजार दर करीब 1.50 करोड़ रुपए प्रति बीघा बताई जा रही है.
-करन माहरा, अध्यक्ष, कांग्रेस चार्जशीट कमेटी-

करन माहरा ने कहा कि, यदि जमीन को करीब एक करोड़ रुपए प्रति बीघा की दर से भी बेचा जाता तो सरकार को लगभग 360 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता था. सरकार लगातार प्रदेश में उद्योग और औद्योगिक प्लॉट विकसित करने की बात करती है, लेकिन दूसरी ओर सरकारी जमीनों को कम कीमत पर दिए जाने के मामलों पर सवाल उठ रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि संबंधित जमीन का मामला पहले ही वर्ष 2025 में सुलझाया जा चुका था.

उन्होंने एक अन्य भूमि आवंटन का हवाला देते हुए कहा कि, करीब 36 बीघा जमीन को 128.36 करोड़ रुपए में दिए जाने के बाद महज तीन महीने में इसके रिवाइज्ड आकलन में जमीन की कीमत में बड़ा अंतर सामने आया. उनके अनुसार, विभागीय आकलन में जमीन की कीमत बढ़कर करीब 254 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई. उन्होंने आरोप लगाया कि, इस अंतर के आधार पर सरकार को करीब 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सरकारी जमीनों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : September 12, 2026 at 6:42 PM IST

TAGGED:

कांग्रेस चार्जशीट कमेटी
कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस
CONGRESS PRESS CONFERENCE
KARAN MAHARA
CONGRESS CHARGESHEET COMMITTEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.