कांग्रेस ने केक काटकर मनाई उत्तराखंड रजत जयंती, बलिदानियों के परिजनों को किया सम्मानित

माहरा ने कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों की उपलब्धियों पर कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहते हुए प्रदेश में एक मजबूत आधारशिला रखते हुए आर्थिक स्वरूप, औद्योगिक विकास, मजबूत भू कानून, गैरसैंण में अवस्थापना विकास, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किए. लेकिन भाजपा ने 15 सालों के शासन काल में प्रदेश को 9 मुख्यमंत्री दिए.

उन्होंने कहा कि आज जब पूरा प्रदेश राज्य स्थापना की रजत जयंती मना रहा है, तब हम सभी को मिलकर एक आत्मनिर्भर विकसित और खुशहाल उत्तराखंड प्रदेश बनाने का संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह उपयुक्त समय है, जब हम सब थोड़ा पीछे मुड़कर इस बात का भी आकलन करें कि बीते 25 सालों में हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड क्या बना पाए हैं.

देहरादून कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए कांग्रेस जनों ने वंदे मातरम्, ध्वज गीत और राष्ट्र गान गाकर राज्य निर्माण की रजत जयंती मनाई. कांग्रेस जनों ने 25 पौंड के केक के साथ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया. इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण की 25वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं दी.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जगह-जगह राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव मनाया गया. देहरादून स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया. इस दौरान कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में 25 पौंड के केक को काटकर राज्य स्थापना दिवस की खुशियां मनाई गई. वहीं काशीपुर में भी कांग्रेस जनों ने केक काटकर राज्य गठन रजत जयंती को उत्साह के साथ मनाया.

उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध खनन, घर-घर शराब और नशा, नकल, पेपर लीक, भर्ती घोटाले और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है. माहरा ने कहा कि कांग्रेस राज्य की खुशहाली के लिए हमेशा काम करती रही है और भविष्य में भी सत्ता में आने पर पार्टी उत्तराखंड की जनता के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी.

काशीपुर में केक काटकर मनाया रजत जयंती उत्सव: वहीं उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर उधम सिंह नगर के काशीपुर में महानगर कांग्रेस द्वारा केक काटकर राज्य की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई. काशीपुर में पुरानी सब्जी मंडी स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्मारक पर कांग्रेस महानगर के अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहीदों को नमन किया और राज्य की खुशहाली व प्रगति की कामना की.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एआईसीसी सदस्य एवं प्रदेश महासचिव अनुपम शर्मा और कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश भगत ने संयुक्त रूप से पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद केक काटकर स्थापना दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाया.

शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजन सम्मानित: खटीमा में भी कांग्रेस ने उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर शहीद स्मारक में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत कई कांग्रेस नेताओं द्वारा खटीमा शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका स्मरण किया गया. इस मौके पर यशपाल आर्य और भुवन कापड़ी ने राज्य आंदोलन शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया.

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा से 13 वर्ष की सत्ता का लेखा जोखा मांगा और 25 साल के बाद भी राज्य निर्माण की परिकल्पनाओं को अधूरा बताया. यशपाल आर्य ने कहा कि पंडित नारायण दत्त तिवारी की पांच साल की सत्ता के दौरान उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ. प्रदेश की पहली निर्वाचक कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के विकास की नींव रखने का काम किया. लेकिन भाजपा ने प्रदेश में भय का माहौल पैदा कर धर्म जाति मजहब को बांटने का काम किया है.

गणेश जोशी ने दिया कांग्रेस के आरोपों का जवाब: उत्तराखंड स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार को मसूरी के शहीद स्थल पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और राज्य के चहुंमुखी विकास का संकल्प लिया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो योजनाएं शुरू करती है, उनका लोकार्पण भी भाजपा की ही सरकार करती है.

मंत्री जोशी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री का पत्थर निकालने का काम करते थे. कांग्रेस कभी किसानों, तो कभी बेरोजगारों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को घेरने का प्रयास करती है. लेकिन जनता सब जानती है कि उनके सच्चे शुभचिंतक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है.

