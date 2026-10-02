गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर गुनगुनाया रघुपति राघव राजाराम, सत्याग्रह कर चीफ इलेक्शन कमिशन पर साधा निशाना
कांग्रेस सेवादल ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. कांग्रेस कार्यालय पर ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 3:34 PM IST
लखनऊ : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेशभर में विभिन्न तरह के आयोजन किए. लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय स्थित गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस सेवादल के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सत्याग्रह किया. इस दौरान गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर उन्होंने रघुपति राघव राजा राम गीत गुनगुनाया.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया. इस दौरान कांग्रेस सेवादल की तरफ से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए. कांग्रेस कार्यालय पर ही लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई. जवानों और किसानों को साथ लेकर चलने वाले प्रधानमंत्री को याद किया गया.
कांग्रेस सेवादल के मुख्य प्रदेश संगठक प्रमोद पांडेय ने कहा कि आज महात्मा गांधी की प्रतिमा को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है. हर जगह गांधी प्रतिमा मौजूद है. सभी के दिलों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मौजूद हैं. हमारा देश आज दो अमर सपूतों को याद कर रहा है. एक हैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो दूसरे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री.
उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर हम हमेशा से चलते आए हैं और आगे भी देश उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलेगा. मुख्य प्रदेश संगठक प्रमोद पांडेय ने कहा कि जिस तरह से आज देश में वोट चोरी की सरकार चल रही है यह संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने देश के तमाम मतदाताओं के मूल अधिकार को छीना है.
मतदान का अधिकार मूल अधिकार है उसे छीनने के चलते मुख्य चुनाव आयुक्त को भी बड़ी सजा हो सकती है. बेहतर है कि अभी वह देशवासियों से अपने इस कुकृत्य के लिए माफी मांग लें तो समाज उन्हें माफ़ भी कर सकता है, नहीं तो आने वाले दिनों में उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है. प्रमोद पांडेय ने कहा कि हम सभी ने मिलकर आज कांग्रेस मुख्यालय पर गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर सत्याग्रह किया है. पूरे प्रदेश में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
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