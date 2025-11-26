ETV Bharat / state

रांची में कांग्रेस ने धूमधाम से मनाया संविधान दिवस, कहा- बीजेपी, आरएसएस की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब

डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान झारखंड कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ( Etv bharat )

झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कच्छप ने कहा कि आज का दिन पूरे देश के लिए विशेष है. बिना संविधान के इस देश की कल्पना नहीं की जा सकती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं, जिसे हम पूरा नहीं होने देंगे. राजेश कच्छप ने कहा कि कांग्रेस ने देश को संवारा है और हर कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता का फर्ज है कि वह आगे आकर संविधान की रक्षा करें.

कृषि एवं पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने संविधान दिवस पर कहा कि आज तानाशाही ताकत चाहती हैं कि देश में सबको बराबरी का हक और अधिकार देने वाले संविधान को तार तार कर दें. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हमारा संविधान एक किताब भर नहीं है बल्कि ये देश की नींव है. कृषि मंत्री ने कहा कि देश की सांस संविधान में बसती है लेकिन कुछ लोग इसे कमजोर करना चाहते हैं.

संविधान दिवस पर राजेश कच्छप, शिल्पी नेहा तिर्की एवं केशव महतो कमलेश के बयान (Etv bharat)

इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांके विधायक सुरेश बैठा, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन केदार पासवान समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं ने दोनों ही महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान बचाने का संकल्प लिया.

रांची: देशभर में बुधवार के दिन संविधान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. राजधानी रांची में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने डोरंडा स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संविधान की रक्षा करने की शपथ ली. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम संविधान को खत्म करने की बीजेपी और आरएसएस की साजिश को कभी पूरा नहीं होने देंगे.

संविधान की रक्षा के लिए सब कुछ न्योछावर: केशव महतो कमलेश

संविधान दिवस के मौके पर पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी ने संविधान को बचाने का जो संकल्प लिया है, उनके साथ हर एक कांग्रेसी खड़ा है. झारखंड के हर व्यक्ति ने संविधान की रक्षा का संकल्प लिया है और उसके लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार हैं.

कांग्रेस की संविधान बचाओ दिवस विषय पर गोष्ठी का आयोजन

बुधवार को रांची के ओल्ड विधानसभा सभागार में "संविधान बचाओ दिवस" का आयोजन किया गया. इस अवसर पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो "कमलेश" की अध्यक्षता में ओल्ड विधानसभा सभागार में संविधान बचाओ दिवस विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया. गोष्ठी के दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कर यह संकल्प लिया कि वह अपने संविधान की रक्षा के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे.

संविधान बचाओ दिवस विषय पर गोष्ठी का आयोजन (Etv bharat)

संविधान को बदलने वालों से करना है भीषण युद्ध: केशव महतो कमलेश

संविधान बचाओ गोष्ठी में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केशव महतो कमलेश ने कहा कि लोकतंत्र के संदर्भ संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है. हमारा संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है, पूरे संविधान का मूल स्वरूप मूल भावना इसकी प्रस्तावना में ही निहित है. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. संविधान निर्माण में झारखंड के विभूतियों के योगदान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसी संविधान से देश का शासन तंत्र चलता है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले संविधान को बदलने की सोच रखने वालों का हमें डटकर मुकाबला करना है.

संविधान इस देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को समान अधिकार देता है. सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान को सामने रखकर योजनाएं बनाएं लेकिन आज स्थिति उलट है. कुछ लोगों के हाथों में केंद्रीय सत्ता सिमट कर रह गई है. आज हिंदुत्व का नारा दिया जा रहा है. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है. संविधान दिवस पर बीजेपी को चिंतन करना चाहिए कि क्या वह गरीबों को सम्मान देती है? आरक्षण समाप्त करने की दिशा में विचार किया जा रहा है लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी: डॉ. राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री

पूर्व मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरएसएस मनुस्मृति को संविधान मानती है. झारखंड में महागठबंधन की सरकार होने की वजह से उसके साथ सौतेलेपन जैसा व्यवहार केंद्र द्वारा किया जा रहा है. कांग्रेस के शासनकाल में राज्यों के प्रति जिम्मेदारी का निर्वहन बिना भेदभाव के किया जाता था.

संविधान की रक्षा की संकल्प लेते कांग्रेस नेता (Etv bharat)

इधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय सत्ता द्वारा संविधान द्वारा गठित धर्मनिरपेक्ष ढांचे के ताने-बाने को चकनाचूर कर दिया गया है. भारत के चुनाव प्रणाली को सराहा जाता था लेकिन आज भारत के निर्वाचन आयोग का चेहरा चुनावी प्रक्रिया की हेराफेरी के रूप में सामने आ रहा है. आज मीडिया का क्या हाल है? यह किसी से छुपा नहीं है.

ओल्ड विधानसभा सभागार में 'संविधान बचाओ दिवस' का आयोजन (Etv bharat)

रांची विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर अमर चौधरी ने संगोष्ठी में कहा कि यदि संविधान नहीं होता तो समाज के वंचितों को उनका हक नहीं मिलता. समाज के दलित, पिछड़े और आदिवासियों को आर्थिक सामाजिक उन्नति के लिए संविधान द्वारा आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसके चलते आज समाज का पिछड़ा तबका अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न हो रहा है.

