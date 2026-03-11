ETV Bharat / state

कांग्रेस भी मनाएगी कांशीराम की जयंती; अजय राय का आरोप- "गरीबी नहीं गरीबों को मिटाना चाहती है भाजपा सरकार"

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेसवार्ता की.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेसवार्ता
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने की प्रेसवार्ता (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 7:54 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 8:10 PM IST

लखनऊ/रायबरेली : उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर जुबानी हमला बोला. इस दौरान उन्होंने कहा कि "हम 13 मार्च को सिर्फ 'सामाजिक परिवर्तन दिवस' मनाएंगे नहीं बल्कि, इसे पूरी तरह अमल में लाएंगे और बाबा साहब व कांशीराम के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करेंगे." वहीं दूसरी ओर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 12 मार्च को रायबरेली दौरा रद्द हो गया है.


उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि "दलितों के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं. हालात इतने भयावह हैं कि दलित अब इस सरकार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार गरीबी नहीं बल्कि, गरीबों को ही मिटाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस दलितों के मान-सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि हम 13 मार्च को सिर्फ सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाएंगे नहीं बल्कि इसे पूरी तरह अमल में लाएंगे और बाबा साहब व कांशीराम के सामाजिक न्याय के सपने को पूरा करेंगे."



अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन डॉ. राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि आज तक राहुल गांधी ने जो-जो संदेह जाहिर किया वह सब सच साबित हुआ. उन्होंने कहा कि 13 मार्च को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कांशीराम की जयंती के मौके पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी शामिल होंगे."

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जय हिन्द ने कहा कि "कांशीराम की जयंती को कांग्रेस पार्टी सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाएगी. हम आगामी 13 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम कर कांशीराम के विचारों को आगे ले जाएंगे और उनके सपने का भारत बनाएंगे. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा."


इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जय हिन्द, कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन डॉ. राजेन्द्र पाल गौतम, मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सीपी राय, निवर्तमान प्रदेश महासचिव (संगठन) अनिल यादव, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के चेयरमैन मनोज यादव शामिल रहे.

राहुल गांधी का रायबरेली दौरा कैंसिल, अमेठी में पूर्व जिलाध्यक्ष के तेरहवीं कार्यक्रम में होंगे शामिल : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 12 मार्च को रायबरेली दौरा रद्द हो गया है. जानकारी के मुताबिक, अपरिहार्य कारणों से दिशा की बैठक स्थगित होने की जिला प्रशासन ने सूचना दी है.

कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का रायबरेली संसदीय क्षेत्र का दौरा प्रस्तावित था, जिसके तहत उन्हें 12 मार्च के दिन फुरसतगंज एयरपोर्ट पहुंचना था. वहां से उन्हें रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में शामिल होना था.

बैठक में विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करनी थी. बैठक के उपरांत उनका रात्रि विश्राम निर्धारित था, जोकि कैंसिल हो गया है.


उन्होंने बताया कि राहुल गांधी अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष स्व. योगेंद्र मिश्रा के निवास पूरे राम दिन पंडित, मजरे गुलालपुर विधानसभा गौरीगंज में आयोजित उनकी तेरहवीं (श्रद्धांजलि) संस्कार में शामिल होकर शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने आएंगे.

13 मार्च को राहुल गांधी दोपहर 2 बजे पहुंचना है, वह दिल्ली से लखनऊ प्लेन से आएंगे. उसके बाद लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग से वह गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में आएंगे. श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से ही लखनऊ एयरपोर्ट जाएंगे और फिर दिल्ली रवाना होंगे.

संपादक की पसंद

