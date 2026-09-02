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सीकर और हिंडोली में कांग्रेस प्रत्याशी निर्विरोध विजयी, इन प्रत्याशियों ने वापस लिए नामांकन

भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध जीता: डूंगरपुर नगर परिषद चुनावों में कांग्रेस को लगातार दूसरे दिन बड़ा झटका लगा. वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन वापस ले लिया. ऐसे में वार्ड में भाजपा के बचे एकमात्र प्रत्याशी के निर्विरोध होना तय है. इससे पहले वार्ड 23 से भी कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन खारिज होने से भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध हो गया. ऐसे में डूंगरपुर नगर परिषद के 40 में से 2 पार्षद मतदान से पहले ही निर्विरोध हो गए है.

पंवार परिवार के लिए भी चुनाव था खास: बीजेपी की प्रत्याशी पिंकी पंवार के लिए यह चुनाव पारिवारिक रूप से भी खास था. वह अपने परिवार की तीसरी महिला हैं, जो पार्षद बनने की दौड़ में थीं. इससे पहले उनकी सास सुगनी पार्षद रह चुकी हैं. वहीं, उससे पहले उनकी ननद रेशमा भी पार्षद का चुनाव जीत चुकी हैं. ऐसे में पिंकी के चुनाव मैदान में उतरने से परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की चर्चा थी, लेकिन नामांकन वापसी के साथ उनका चुनावी सफर मतदान से पहले ही समाप्त हो गया.

माया देवी निर्विरोध पार्षद: सीकर के वार्ड नंबर 65 में कांग्रेस प्रत्याशी माया देवी निर्विरोध विजयी हुई. वार्ड में कांग्रेस की ओर से माया देवी, बीजेपी की ओर से चूका देवी और पिंकी पंवार तथा निर्दलीय प्रत्याशी सरिता ने नामांकन दाखिल किया था. बीजेपी ने पिंकी पंवार को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था. इसके चलते चूका देवी का नामांकन खारिज हो गया. इसके बाद चुनावी मुकाबले में कांग्रेस की माया देवी, बीजेपी की पिंकी पंवार और निर्दलीय सरिता मैदान में रह गई थीं. लेकिन नामांकन वापसी के अंतिम दिन से पहले पिंकी पंवार और सरिता ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया.

सीकर/डूंगरपुर/बूंदी: नगर परिषद चुनाव में मतदान से पहले ही कांग्रेस के खाते में दो जीत दर्ज हो गई. सीकर में वार्ड 65 में कांग्रेस प्रत्याशी माया देवी विजयी पार्षद बन गई. वहीं हिंडोली में कांग्रेस ने पहली बाजी मारते हुए वार्ड 20 में निर्विरोध जीत दर्ज कर अपना खाता खोल लिया. डूंगरपुर में वार्ड 28 से कांग्रेस प्रत्याशी प्रतीक बलात ने नामांकन वापस ले लिया. वार्ड 22 से भाजपा प्रत्याशी के द्वारा कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ. जबकि भाजपा द्वारा इस वार्ड से मोबिना के नाम पार्टी का सिंबल जारी किया गया था.

हिंडोली में कांग्रेस की पहली बाजी, लाखेरी में लगा झटका: बूंदी की हिंडोली, लाखेरी और नैनवां नगर पालिकाओं के चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद बुधवार को तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई. हिंडोली में कांग्रेस ने पहली बाजी मारते हुए वार्ड 20 में निर्विरोध जीत दर्ज कर अपना खाता खोल लिया. वहीं लाखेरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने से पार्टी को बड़ा झटका लगा. दूसरी ओर नैनवां में भाजपा की ओर से सिंबल जारी किए जाने के बावजूद प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल नहीं करने से वार्ड 22 में भाजपा मैदान से बाहर हो गई.

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हनुमान व्यास निर्विरोध निर्वाचित: हिंडोली नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के लिए बुधवार को राहत भरी खबर सामने आई. वार्ड 20 से कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान व्यास निर्विरोध विजयी हुए. नामांकन जांच के दौरान भाजपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज होने के बाद हनुमान व्यास के सामने कोई प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नहीं बचा. व्यास द्वारा ही एक नामांकन निर्दलीय के रूप में भी दाखिल किया गया था. एनएसयूआई के उपाध्यक्ष पंकज ने बताया कि अब गुरुवार को नाम वापसी के दौरान निर्दलीय आवेदन को वापसी लिया जाएगा. उधर हिंडोली में वार्ड 20 से भाजपा ने युवा प्रत्याशी जितेंद्र सिंह हाड़ा को चुनाव मैदान में उतारा था. नामांकन पत्र की जांच के दौरान निर्वाचन विभाग ने उसमें त्रुटि पाए जाने पर भाजपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया. इसके बाद वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया.

लाखेरी में कांग्रेस को झटका: लाखेरी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण सैनी का नामांकन आपत्ति के बाद खारिज कर दिया गया. लाखेरी के रिटर्निंग अधिकारी जवाहर लाल जैन ने बताया कि जांच के दौरान वास्तविक तथ्यों से परे नामांकन प्रस्तुत किए जाने के कारण नामांकन निरस्त किया गया. केशवराव पाटन विधायक सीएल प्रेमी रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. इसके बाद कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे निर्दलीय प्रत्याशी विष्णु सैनी को माला पहनाकर समर्थन दिया गया. अब वार्ड 5 में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के बाहर होने के बाद निर्दलीय विष्णु सैनी को समर्थन देने से चुनावी मुकाबले ने नया मोड़ ले लिया है.

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नैनवां में भाजपा का सिंबल जारी, प्रत्याशी ने नहीं भरा नामांकन: नैनवां नगर पालिका चुनाव में भाजपा ने मोबिना के नाम से प्रत्याशी का सिंबल जारी किया था, लेकिन मोबिना ने नामांकन पत्र दाखिल ही नहीं किया. नैनवां नगर पालिका में कुल 25 वार्ड हैं। वार्ड 22 में भाजपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं होने के कारण अब पार्टी केवल 24 वार्डों में ही चुनाव लड़ रही है. निर्वाचन विभाग में 135 नामांकन पत्र जमा करवाए गए जिसमें जांच के बाद 30 नामांकन खारिज हो गए.