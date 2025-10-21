ETV Bharat / state

लालगंज में सुलझी महागठबंधन की पेंच, शिवानी शुक्ला लड़ेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी हुए बाहर

लालगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया, राजद और भाजपा आमने-सामने लड़ेगी चुनाव

कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया
कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 21, 2025 at 10:50 AM IST

|

Updated : October 21, 2025 at 11:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वैशाली: महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर चल रहे रस्साकशी के बीच एक अच्छी पहल देखने को मिली है. लालगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने बड़ी पहल करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है. आदित्य कुमार राजा ने कहा कि, नाम वापस लेकर गठबंधन धर्म निभाने की उनकी यह पहल लोकतंत्र की धरती से किया है और महागठबंधन के घटक दलों को भी इसका पालन करना चाहिए.

''यह निर्णय किसी दवाब या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि गठबंधन की गरिमा, बिहार की एकता और राहुल गांधी के विश्वास को बनाए रखने के लिए लिया गया है.'' - आदित्य कुमार राजा, लालगंज से कांग्रेस के पूर्व उम्मीदवार

महागठबंधन में सीट शेयरिंग विवाद का एक गांठ खत्म (ETV Bharat)

कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा ने नाम लिया वापस : कांग्रेस ने आदित्य राजा को भाजपा के संजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन बाद में राजद ने इसी सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को सिंबल दे दिया. जिससे इस सीट पर राजद और कांग्रेस आमने सामने आ गए थे. लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने से तमाम अटकलों और चुनावी कयासों पर विराम लगा दिया है.

अब लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर : अब लालगंज में भाजपा और राजद के बीच सीधी टक्कर होती दिखाई दे रही है. कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापस लेने की पुष्टी करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि ''लालगंज से कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार के साथ साथ महुआ से दो और महनार विधानसभा से 1 उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया है इस तरह कुल 4 लोगो ने अपना नाम वापस लिया है.''

भाजपा के संजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे आदित्य
भाजपा के संजय सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे आदित्य (ETV Bharat)

शिवानी शुक्ला लड़ेंगी, कांग्रेस प्रत्याशी हुए बाहर : लालगंज से कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य राजा ने बड़ी पहल करते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया है. ऐसे में अब लालगंज की लड़ाई से कांग्रेस प्रत्याशी बाहर हो गए है, जबकि शिवानी शुक्ला चुनाव लड़ेंगी.

वैशाली की 8 सीटों पर 6 नंवबर को होगी वोटिंग : लालगंज सीट से बाहुबली मुन्ना शुक्ला की लंदन से पढ़ी बेटी शिवानी शुक्ला (LLM) ने बतौर RJD प्रत्याशी पर्चा भरा है. शिवानी ने कहा कि ''चुनाव लड़ने का उनका मुख्य मकसद पिता को जेल से बाहर निकालना है.'' वहीं बीजेपी से यहां संजय कुमार सिंह मैदान में है. यहां 6 नबंवर को प्रथम चरण में वोटिंग होनी है.

बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव : बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने हैं. पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग 6 नवंबर को होगा जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग कराई जाएगी. वहीं चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे.

ये भी पढ़ें : जन सुराज कहीं नहीं, बोले उपेन्द्र कुशवाहा- बिहार चुनाव में एक तरफ एनडीए तो दूसरी तरफ महागठबंधन

ये भी पढ़ें : CM नीतीश कुमार ने बेटे निशांत के साथ मनाई दिवाली, मुख्यमंत्री आवास में खुद जलाते नजर आए मिट्टी के दीये...देखें VIDEO

Last Updated : October 21, 2025 at 11:46 AM IST

TAGGED:

CONGRESS WITHDRAWS NOMINATION
VAISHALI LALGANJ NAME WITHDRAW
BIHAR ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.