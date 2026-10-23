'चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट..' कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव बोले- 'मैं फर्जी वोटरों को ढूंढ रहा'
एमएलसी चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय यादव ने बड़ा बयान दिया, कहा चुनाव आयोग भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा. रिपोर्ट-कृष्णनदंन
Published : October 23, 2026 at 12:10 PM IST
पटना: बिहार में 8 सीटों के लिए एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं. जिसमें शिक्षक और स्नातक निर्वाचन दोनों शामिल हैं. प्रत्याशी सुबह से मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने निकले हुए हैं. पटना शिक्षक निर्वाचन से कांग्रेस के प्रत्याशी संजय यादव ने सुबह 9:00 बजे से पहले ही मीठापुर के बीडी कॉलेज का निरीक्षण किया.
चुनाव आयोग को बताया भाजपा का एजेंट
संजय यादव ने कहा कि कहा कि प्रशासन की व्यवस्था तो अच्छी है लेकिन चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहा है. संजय यादव ने कहा कि चुनाव में मतदान केंद्र पर जो पीठासीन अधिकारी है वह भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं.
मतदाता को परेशान करने का आरोप
संजय यादव ने आरोप लगाया कि उनके मतदाता को परेशान किया जा रहा है. कभी कहा जा रहा है कि फोटो नहीं मिल रहा तो कभी कह रहे हैं कि सिग्नेचर नहीं मिल रहा. वहीं जब वह पहुंच रहे हैं तो सब कुछ मिल जा रहा है. उन्होंने ऐसी शिकायत मिलने के बाद दो मतदान केंद्र पर पहुंचकर समस्या सुलझाई है.
शिक्षकों की अनुदान राशि पर उठाया सवाल
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये दिए गए थे उसी प्रकार इस चुनाव से ठीक 2 दिन पहले वित्त रहित शिक्षकों के खाते में अनुदान का बकाया राशि जा रहा है और वह भी 1 साल का बकाया राशि दिया जा रहा है.
शिक्षकों को प्रलोभन देने का आरोप
उन्होंने इसके लिए लंबे समय तक आंदोलन किया और कई जगह 5 वर्ष से अधिक समय का अनुदान राशि बकाया है लेकिन शिक्षकों को चुनाव के ठीक 1 दिन पहले एक साल का अनुदान राशि भेजा गया है. एक तरीके से शिक्षकों को मतदान के लिए अपने पक्ष में प्रलोभन देने का काम किया गया है.
"यह भाजपा की सरकार है. केंद्र में भी भाजपा और बिहार में भी भाजपा है और चुनाव आयोग इस पर मौन साधे हुए हैं. वो भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है. भाजपा की ओर से लिफाफा में 9-9 हजार रुपया मतदाताओं को दिया गया है."-संजय यादव, कांग्रेस प्रत्याशी
कांग्रेस का राजद से नहीं मुकाबला
संजय यादव ने शिक्षक निर्वाचन में राजद प्रत्याशी के खड़ा होने के सवाल पर कहा कि यह आम चुनाव नहीं है और कई जगह गठबंधन के साथी आपस में चुनाव लड़ते हैं लेकिन यह चुनाव अलग है. उनका मुकाबला भाजपा से है और राजद के प्रत्याशी से उनका कोई मुकाबला नहीं है.
फर्जी मतदाता को ढूंढ रहे कांग्रेस प्रत्याशी
उन्होंने कहा कि वह राहुल गांधी के सिपाही हैं और आंदोलन से निकले हुए हैं तो उनकी कुल जमा पूंजी आंदोलन है. फर्जी मतदाता की भी बात सामने आ रही है तो वह फर्जी मतदाता को ढूंढ रहे हैं और कांग्रेस की पूरी टीम ऐसे फर्जी मतदाता को ढूंढ रही है. उन्होंने आगे कहा कि फर्जी मतदाता को कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है. बाकी मतदान केंद्र पर प्रशासनिक रूप से व्यवस्था सही है और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है.
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