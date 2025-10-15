ETV Bharat / state

बारां उपचुनाव: कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने किया नामांकन

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने भाजपा सरकार पर विकास और किसान योजनाओं में लापरवाही का आरोप लगाया.

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया.
कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने नामांकन दाखिल किया.
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
बारां: कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने अपनी पत्नी उर्मिला जैन और बेटे यश जैन के साथ जाकर अंता के निर्वाचन अधिकारी हवाई सिंह गोदारा के सामने अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया. इस दौरान उनके साथ उनके प्रस्तावक भी मौजूद रहे.

भाजपा सरकार पर निशाना: मीडिया से बातचीत के दौरान प्रमोद जैन भाया ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में विकास का कोई ठोस काम नहीं हुआ है और किसान परेशान हैं. भाया ने कहा कि किसानों को बिजली नहीं मिल रही है और भाजपा ने कांग्रेस सरकार के समय लागू की गई योजनाओं को समीक्षा के नाम पर या तो पूरी तरह से बंद कर दिया या उनके दायरे को घटा दिया.

कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया (ETV Bharat Baran)

इसे भी पढ़ें- एफिडेविट में खुलासा: 56 करोड़ है प्रमोद जैन भाया की संपत्ति, 2 साल में आय हुई कम बढ़ गया कर्जा

विवादित प्रत्याशियों पर टिप्पणी: अंता से निलंबित भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को ऐसे अपराधी प्रवृति वाले लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए. उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बारे में कहा कि वे भाजपा के लिए चुनावी टूल की तरह काम करते हैं.

उपचुनाव में जीत का भरोसा: प्रमोद जैन भाया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें अंता उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया है. उन्होंने इसके लिए पार्टी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के बाद उन्हें पूरा विश्वास है कि चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी.

