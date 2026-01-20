छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम, महिला कांग्रेस ने मजदूरों से किया संवाद, जी राम जी योजना की गिनाई खामियां
छत्तीसगढ़ में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर है. महिला कांग्रेस के नेताओं ने मजदूरों से बात की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 20, 2026 at 6:05 PM IST
रायपुर: धरसीवां विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों 'मनरेगा बचाओ संग्राम' की गूंज सुनाई दे रही है. अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ग्राम सोनतरा, देवगांव, पवनी और खैना पंचायतों में एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया गया. इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मनरेगा योजना में आ रही गिरावट और मजदूरों के सामने खड़ी चुनौतियों के प्रति उन्हें जागरूक करना है. पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा और राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने मजदूरों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनीं और उनके अधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया.
राष्ट्रीय नेतृत्व की धमक और मजदूरों से संवाद
अभियान के दौरान अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी गुंजन सिंह और राष्ट्रीय सचिव सुमीता मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रहीं. नेताओं ने सीधे काम के स्थल पर जाकर मनरेगा मजदूरों से भेंट मुलाकात की. मजदूरों ने अपनी लंबित मजदूरी और काम के दिनों में आ रही कमी को लेकर अपनी पीड़ा साझा की.
नीतियों के 'दुष्प्रभाव' पर सीधा प्रहार
नेतृत्वकर्ता महिलाओं ने मजदूरों को विस्तार से बताया कि किस प्रकार वर्तमान नीतियां (विशेषकर वीबीजी राम जी के संदर्भ में चर्चा) मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को कमजोर कर रही हैं. नेताओं ने आरोप लगाया कि योजना के बजट और क्रियान्वयन में हो रहे बदलावों से ग्रामीण रोजगार और जीवनयापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है.
एकजुटता का आह्वान और संघर्ष का संकल्प
पूर्व विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने मजदूरों को आश्वस्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ेगी. उन्होंने मजदूरों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों. इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं मौजूद रहीं, जिन्होंने अपनी समस्याओं को खुलकर नेताओं के सामने रखा.
इस पूरे कार्यक्रम और कांग्रेस की आगामी रणनीति की जानकारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने दी.