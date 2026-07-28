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कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर, महतारी वंदन योजना के बहाने कसा सरकार पर तंज

कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर ( ETV Bharat )