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कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर, महतारी वंदन योजना के बहाने कसा सरकार पर तंज

कांग्रेस का दावा है, ज्यादा बिजली बिल आने से गरीब परिवारों का मासिक बजट बिगड़ रहा है, लोग कर्ज लेकर बिजली बिल भर रहे हैं.

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कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 6:40 PM IST

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रायपुर: प्रदेश में बिजली व्यवस्था और बिजली बिल को सुधारने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए गए. लेकिन इन स्मार्ट मीटर को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है. कांग्रेस का आरोप है कि स्मार्ट मीटर वसूली मीटर की तरह काम कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि अनाप शनाप बिल स्मार्ट मीटर के जरिए आ रहा है.

कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर

कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं को 'महतारी वंदन' के नाम पर ₹1000 देने वाली सरकार, स्मार्ट मीटर के जरिए उससे कई गुना ज्यादा बिजली बिल वसूल रही है. इसलिए अब स्मार्ट मीटर का नया नाम रख दिया गया है "महतारी वंदन वसूली मीटर". पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार पहले महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राशि देती है. फिर स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली बिल बढ़ाकर उसी पैसे की वसूली कर रही है.

कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर (ETV Bharat)



स्मार्ट मीटर के जरिए आ रहा ज्यादा बिल

विकास उपाध्याय का कहना है कि पहले जिन परिवारों का बिजली बिल ₹1000 से ₹1500 आता था, अब कई जगह वह 5 से 7 गुना तक बढ़ रहा है. उनका दावा है कि इससे मध्यम और गरीब परिवारों का मासिक बजट बिगड़ रहा है और कई लोगों को कर्ज लेकर बिजली बिल भरना पड़ रहा है.

Mahatari Vandan Yojana
स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर (ETV Bharat)



दीपक बैज के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर के खिलाफ अभियान

कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है. पार्टी लोगों की सहमति से स्मार्ट मीटर हटाने के लिए फॉर्म भी भरवा रही है और इसे जनआंदोलन बनाने की तैयारी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन में सक्षम राज्य होने के बावजूद उपभोक्ताओं को महंगी बिजली मिल रही है. पार्टी का कहना है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी, स्मार्ट मीटर, लो-वोल्टेज और अघोषित कटौती से आम लोग परेशान हैं.

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स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर (ETV Bharat)



कांग्रेस का दावा 'बिजली बिल हॉफ' से होती थी बचत

विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 'बिजली बिल हॉफ' योजना के तहत लोगों को राहत मिलती थी, लेकिन अब वह सुविधा खत्म हो चुकी है. उनका दावा है कि मौजूदा व्यवस्था में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

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स्मार्ट मीटर को बताया वसूली मीटर (ETV Bharat)

फिलहाल स्मार्ट मीटर को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है. कांग्रेस इसे "महतारी वंदन वसूली मीटर" बताकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है, जबकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग पक्ष सामने आ सकता है. ऐसे में यह मुद्दा आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति का बड़ा चुनावी हथियार बन सकता है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की दलील

स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगे घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली खपत का तीन माह का तुलनात्मक अध्ययन कराया है. मई, जून और जुलाई 2026 की खपत के विश्लेषण में यह सामने आया कि अधिकांश उपभोक्ताओं की बिजली खपत जुलाई माह में कम हुई है.

CSPDCL ने कुछ उपभोक्ताओं के साल 2025 और साल 2026 के बिजली खपत का उदाहरण भी दिया.

अवंती विहार रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100060XXXX, संयोजित भार 5 किलोवाट

अप्रैल- 2025 की खपत 1611 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 2071 यूनिट

मई- 2025 की खपत 1503 यूनिट, मई- 2026 की खपत 2592 यूनिट

जून- 2025 की खपत 895 यूनिट, जून- 2026 की खपत 2487 यूनिट

राजीव नगर रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100000XXXX, संयोजित भार 10 किलोवाट

अप्रैल- 2025 की खपत 1019 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 1065 यूनिट

मई- 2025 की खपत 885 यूनिट, मई- 2026 की खपत 1383 यूनिट

जून- 2025 की खपत 896 यूनिट, जून- 2026 की खपत 1762 यूनिट

कचना रायपुर- उपभोक्ता क्र. 100658XXXX, संयोजित भार 8 किलोवाट

अप्रैल- 2025 की खपत 1332 यूनिट, अप्रैल- 2026 की खपत 1360 यूनिट

मई- 2025 की खपत 1156 यूनिट, मई- 2026 की खपत 1709 यूनिट

जून- 2025 की खपत 759 यूनिट, जून- 2026 की खपत 1579 यूनिट

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