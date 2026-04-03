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कांग्रेस ने महंगाई को बताया बीजेपी सरकार की बनाई आपदा, कवर्धा में हल्लाबोल, उग्र आंदोलन की चेतावनी

कवर्धा: दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों, एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी कवर्धा ने सिग्नल चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचाती है.

जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल ने कहा कि महंगाई आज देश की जनता के लिए भाजपा सरकार की “निर्मित आपदा” बन चुकी है. बढ़ती कीमतों के कारण आम लोगों का जीवन स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जबकि इसका फायदा केवल बड़े उद्योगपतियों को मिल रहा है.

सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत 440 रुपए थी, जिसे उस समय महंगा बताया जाता था, लेकिन आज इसकी कीमत 1000 रुपए से अधिक हो गई है. उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी केवल चुनाव के समय महंगाई के मुद्दे को उठाती है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

जिला अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के फैसले स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए. कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार जल्द ही पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य तेल के दाम कम नहीं करती है, तो पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अशोक सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सीमा अगम, किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला और महंगाई को आम जनता के लिए बड़ी समस्या बताया.