कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला, जमीन खरीद बिक्री के नए नियमों का विरोध

कांग्रेस ने जमीन खरीदी बिक्री के नए गाइडलाइन के खिलाफ प्रदर्शन किया.

Congress burnt effigy of BJP
कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 29, 2025 at 5:58 PM IST

बेमेतरा: जमीन की खरीदी बिक्री की दरों में की गई बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में बेमेतरा जिला कांग्रेस कमेटी ने घड़ी चौक में प्रदर्शन किया.इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका. इस प्रदर्शन में पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, जिला पंचायत के सदस्य हरीश साहू और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए. वहीं बेमेतरा पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को रोकने का असफल प्रयास किया.




कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला

प्रदेश सरकार ने भूमि पंजीयन शुल्क में बढ़ोतरी की है जिससे लेकर कांग्रेसी मुखर हैं. कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने भूमि की गाइडलाइन दरों को इतनी तेजी से और इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आम खरीदार के लिए घर या जमीन लेना बेहद मुश्किल हो गया है. पार्टी का आरोप है कि नई दरें जनता की जेब पर सीधा भारी असर डाल रही है. जिला कांग्रेस का कहना है कि उनकी सरकार ने पहले बाजार की असमानता को संतुलित करने के लिए गाइडलाइन दरों में 30% छूट दी थी. सिर्फ पंजीयन शुल्क को 1% से बढ़ाकर 4% किया था, ताकि राजस्व में संतुलन बना रहे.

Congress burnt effigy of BJP
कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


गरीब आदमी न जमीन ले सकता न मकान बना सकता: पूर्व विधायक
बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लोग परेशान हैं. पहले तो सरकार ने ढाई डिसमिल से कम जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी, वहीं अब खरीदी बिक्री की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दिया है.

Congress burnt effigy of BJP
जमीन खरीद बिक्री के नए नियमों का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार ने जमीन का रेट 100 गुना महंगा कर दिया है जिससे गरीब आदमी ना तो अब जमीन खरीद सकता है, ना ही मकान बन सकता है.यदि गरीब आदमी जरुरतों को पूरा करने जमीन बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच सकते हैं. आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के दिशा निर्देशन में जिला कांग्रेस ने सीएम का पुतला दहन किया गया है - आशीष छाबड़ा, पूर्व विधायक

कांग्रेस ने फूंका सरकार का पुतला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद डेढ़ साल पहले यह 30% छूट खत्म कर दी गई. लेकिन पंजीयन शुल्क में कोई कमी नहीं की गई. नई गाइडलाइन जारी होने पर जमीनों के मूल्य और टैक्स दोनों बढ़ गए. इसका सीधा असर खरीदारों पर पड़ रहा है. कांग्रेस का कहना है कि इससे जमीन खरीदना आम आदमी के लिए अब लगभग असंभव बन गया है.



