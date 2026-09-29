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पलामू में कांग्रेस ने फूंका भाजपा नेताओं का पुतला, वित्त मंत्री द्वारा बीजेपी पर की गई टिप्पणी को लेकर है मामला

कांग्रेस ने फूंका बीजेपी नेताओं का पुतला ( Etv Bharat )

पलामू: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के एक भाषण को लेकर राजनीतिक रूप से बवाल मचा हुआ है. बीजेपी लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. वहीं अब वित्त मंत्री के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है. मंगलवार को पलामू के कई इलाकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और जिला अध्यक्ष अमित तिवारी का कांग्रेस नेताओं ने पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया.