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पलामू में कांग्रेस ने फूंका भाजपा नेताओं का पुतला, वित्त मंत्री द्वारा बीजेपी पर की गई टिप्पणी को लेकर है मामला

पलामू में मंगलवार को कांग्रेस ने भाजपा नेताओं का पुतला फूंका हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

CONGRESS BURNS BJP LEADERS EFFIGIES
कांग्रेस ने फूंका बीजेपी नेताओं का पुतला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 8:57 PM IST

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पलामू: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के एक भाषण को लेकर राजनीतिक रूप से बवाल मचा हुआ है. बीजेपी लगातार उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है. वहीं अब वित्त मंत्री के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है. मंगलवार को पलामू के कई इलाकों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह और जिला अध्यक्ष अमित तिवारी का कांग्रेस नेताओं ने पुतला फूंककर अपना विरोध प्रकट किया.

मेदिनीनगर, छतरपुर और नौडीहा बाजार के इलाके में प्रदर्शन

दरअसल, मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने एक समारोह में भाषण के दौरान बीजेपी पर धार्मिक और जातिगत नीति को लेकर टिप्पणी की थी. जिसके विरोध में भाजपा नेताओं ने वित्त मंत्री के खिलाफ आंदोलन किया और पलामू के विभिन्न इलाकों में वित्तमंत्री का पुतला फूंका गया था. यह आंदोलन बीजेपी की ओर से रविवार और सोमवार को किया गया था. जिसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने आंदोलन की शुरूआत की और भाजपा नेताओं के पुतले फूंके.

कांग्रेस ने फूंका बीजेपी नेताओं का पुतला (Etv Bharat)

प्रखंड स्तर पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन

हालांकि यह कार्यक्रम फिलहाल प्रखंड स्तर पर ही हो रहा है. पूरे पलामू में दोनों पार्टियों का आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है. छतरपुर में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष मोहन जायसवाल नौडीहा बाजार में कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष संतोष पाठक के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ है.

ये भी पढ़ें- विवादित टिप्पणी मामलाः पलामू में भाजपा ने फूंका वित्त मंत्री का पुतला

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वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर
बीजेपी का वित्तमंत्री पर हमला
फूंका गया बीजेपी नेताओं का पुलता
CONGRESS BURNS BJP LEADERS EFFIGIES

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