रायपुर में कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला, केंद्र के खिलाफ हुई नारेबाजी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा आरोप

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज की है नई एफआईआर.

कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला (ETV Bharat)
Published : December 1, 2025 at 4:04 PM IST

3 Min Read
रायपुर: विपक्ष लंबे वक्त से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाती रही है. इस मुद्दे को लेकर राज्य से केंद्र स्तर तक प्रदर्शन भी कर चुकी है. एक बार कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार पर लगाया है. सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर को लेकर प्रदर्शन किया.

प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन का आयोजन किया गया. प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईडी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया. रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार पर राजनीतिक विद्वेष, संस्थागत दुरुपयोग और विपक्ष को डराने-धमकाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया.

कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला (ETV Bharat)

नेशनल हेराल्ड मामले की एफआईआर का विरोध

कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह सियासी दुश्मनी के तहत काम कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना था कि नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज करना गलत है. विपक्ष को कमजोर और परेशान करने की इसे सियासी चाल नेताओं ने बताया.

कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला (ETV Bharat)



ED कार्यालय तक पैदल मार्च

प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव गांधी चौक पर जमा हुए. वहां से ईडी का पुतला लेकर कार्यकर्ता नारे लगाते हुए पैदल ईडी कार्यालय की ओर बढ़े. प्रवर्तन निदेशायल के कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कार्यकर्ताओं ने यहां पर ईडी और केंद्र का पुतला भी फूंका. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ईडी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर कार्यकर्ताओं को कार्यालय परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया.

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा आरोप (ETV Bharat)


केंद्र तानाशाही वाला रवैया दिखा रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. नेशनल हेराल्ड केस में पहले भी जांच हुई है. जांच में कुछ भी गलत नहीं पाया गया. दोबारा इसमें एफआईआर दर्ज करना विपक्ष को दबाना और परेशान करने वाला काम है: विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक, कांग्रेस

ईडी पूरी तरह से केंद्र के इशारे पर काम कर रही है. हम ये बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस न तो डरने वाली पार्टी है न झुकने वाली पार्टी है: श्रीकुमार मेनन, कांग्रेस जिला अध्यक्ष

इस मुद्दे पर हमारा आंदोलन आगे भी जारी रहेगा. पूरा देश जानता है कि ये सरकार विपक्ष को दबाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है: पंकज शर्मा, कांग्रेस नेता

केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा आरोप (ETV Bharat)

केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ लगे नारे

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने “ED वापस जाओ”, “लोकतंत्र बचाओ”, “तानाशाही बंद करो” जैसे नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज के आह्वान पर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में इसी तरह पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया था. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र, विपक्ष और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की रक्षा का संघर्ष बताया.

