त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड पर दिए बयान पर कांग्रेस का विरोध, देवप्रयाग संगम पर फूंका पुतला
पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के देवस्थानम बोर्ड को पुनर्गठित करने से संबंधी बयान को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेशभर में आंदोलन करने की चेतावनी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 5:19 PM IST
टिहरी: अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद बदरीनाथ धाम में कथित अनियमितता का मामला सुर्खियों में है. जिसके चलते बीकेटीसी पर सवाल उठ रहे हैं. इसी बीच पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने भी देवस्थानम बोर्ड को पुनर्गठित करने से संबंधी बयान दिया है. उनके इस बयान के विरोध में कांग्रेस उतर गई है. इसी कड़ी में कांग्रेस ने देवप्रयाग संगम में पुतला दहन कर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.
गौर हो कि हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में लाए गए 'उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड' पर स्थिति स्पष्ट की थी. जिसमें उन्होंने कहा था कि भले ही इस बोर्ड को स्थापित ना किया गया हो, लेकिन वो आज भी यही मानते हैं कि तमाम मंदिरों के प्रबंधन के लिए देवस्थानम बोर्ड होना ही चाहिए. अगर देवस्थानम बोर्ड होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती.
वहीं, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान के विरोध में देवप्रयाग कांग्रेस कमेटी ने आज देवप्रयाग संगम पर पुतला दहन किया और जमकर प्रदर्शन किया. कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का निर्णय पहले भी प्रदेश की जनता, तीर्थ पुरोहितों, हक-हकूकधारियों और श्रद्धालुओं के व्यापक विरोध के कारण वापस लेना पड़ा था. ऐसे में इसे पुनः लागू करने की बात करना उत्तराखंड की धार्मिक परंपराओं और जनभावनाओं का अपमान है.
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ये पंडा पुरोहित समाज की हक-हकूक छीनने और हमारे चारों धाम को लूटने का प्रयास है. यदि बीजेपी सरकार देवस्थानम बोर्ड को दोबारा लागू करने का प्रयास करती है, तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करेगी.
उत्तम सिंह असवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि केदारनाथ धाम में भी सोने में कथित हेरा-फेरी, बदरीनाथ चढ़ावा चोरी और राम मंदिर में करोड़ों रुपए की चंदा चोरी के बाद अब अब बीजेपी की नजर चारों धाम के साथ तमाम मंदिरों पर है. यही वजह है कि देवस्थानम बोर्ड के तहत इन्होंने 50 से ज्यादा सिद्धपीठ, पौराणिक मंदिर लिए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि इससे कहीं ना कहीं, जो हक-हकूकदारी हैं, जो तीर्थ पुरोहित समाज हैं, उन सबके हक को छीनने के लिए ये षड्यंत्र बीजेपी कर रही है. इसके खिलाफ आज कांग्रेस ने पुतला दहन करने का काम किया है. अगर देवस्थानम बोर्ड को फिर से लाया गया, तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा.
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