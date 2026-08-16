धनबाद में कांग्रेस का मंथन, संगठन मजबूत करने से लेकर SIR और छात्र आंदोलन तक बनी रणनीति
धनबाद में हुई कांग्रेस की समीक्षा बैठक में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई.
Published : August 16, 2026 at 7:14 PM IST
धनबाद: सर्किट हाउस में रविवार को कांग्रेस की धनबाद लोकसभा स्तरीय समीक्षा बैठक हुई. लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने संगठन की स्थिति का आकलन करते हुए आगे की रणनीति पर मंथन किया. बैठक में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू, एआईसीसी सचिव सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, धनबाद लोकसभा प्रभारी कुमार जयमंगल सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
बैठक में बूथ स्तर से लेकर ग्रासरूट तक संगठन को सक्रिय करने, SIR के दौरान मतदाताओं की मदद करने, जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और छात्र आंदोलन को समर्थन देने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.
संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर जोर
बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है. कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सक्रिय रहने और स्थानीय समस्याओं को लगातार उठाने का निर्देश दिया गया है. धनबाद लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर के. राजू ने कहा कि कुछ वर्गों और समुदायों के बीच कांग्रेस का संपर्क अपेक्षा के मुताबिक मजबूत नहीं रहा. अब इन कमियों को दूर कर संगठन को लोगों के बीच दोबारा मजबूत करने की कोशिश की जाएगी.
SIR प्रक्रिया में मतदाताओं की मदद का आश्वासन
SIR को लेकर के. राजू ने कहा कि धनबाद में कई मतदाताओं को नोटिस प्राप्त हो रहे हैं. ऐसे में कांग्रेस के BLA, ब्लॉक और जिला स्तर के पदाधिकारी मतदाताओं को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और प्रक्रिया समझने में सहयोग करेंगे, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम या वोट प्रभावित न हो. उन्होंने कहा कि पार्टी के BLA, ब्लॉक प्रभारी, जिला प्रभारी, विधायक और लोकसभा प्रत्याशियों समेत संबंधित पदाधिकारियों को SIR की निगरानी के लिए जिम्मेदारी दी जाएगी.
कैंपेन कमेटी का गठन, जन समस्याओं को प्राथमिकता
जनता से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाने के लिए कांग्रेस ने कैंपेन कमेटी का गठन किया है. नॉर्थ छोटानागपुर प्रमंडल की जिम्मेदारी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को दी गई है. कमेटी क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित कर उन्हें संबंधित मंचों पर उठाने और समाधान की दिशा में दबाव बनाने का काम करेगी. अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनेगी और उन्हें यह भरोसा दिलाएगी कि वे अपनी समस्याओं को लेकर अकेले नहीं हैं. उन्होंने धनबाद समेत नॉर्थ छोटानागपुर में विस्थापन को गंभीर समस्या बताते हुए विस्थापितों की आवाज को मजबूती से उठाने की बात कही.
छात्र आंदोलन को समर्थन, JPSC-JSSC मुद्दे पर चर्चा
छात्र आंदोलन पर अंबा प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ है और उनकी मांगों को मजबूती से उठाया जाएगा. सरकार को छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. छात्र आंदोलन को लेकर के. राजू ने कहा कि कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है. JPSC और JSSC CGL परीक्षा से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की कार्रवाई की बात कही. साथ ही राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर छात्रों की समस्याओं के समाधान की मांग किए जाने की जानकारी दी.
सीबीआई जांच की मांग पर के. राजू ने कहा कि सीबीआई पहले से करीब 17 मामलों की जांच कर रही है, लेकिन अब तक किसी मामले में किसी को जेल नहीं भेजा गया है.
स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बयान, भू-धंसान प्रभावितों पर फोकस
बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भी धनबाद परिसदन पहुंचे. भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि विस्थापितों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने जिला प्रशासन और डीसी से प्रभावित लोगों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर उचित मुआवजा और पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही. इरफान अंसारी ने कहा कि यदि बीसीसीएल करीब 20 किलोमीटर दूर पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध करा रहा है और लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं, तो प्रभावित क्षेत्र के आसपास उपलब्ध जमीन पर पुनर्वास की संभावना तलाशनी चाहिए. उन्होंने बीसीसीएल प्रबंधन और सीएमडी से भू-धंसान की समस्या का तकनीकी समाधान तलाशने की मांग की. उनका कहना था कि आधुनिक तकनीक के जरिए प्रभावित इलाकों का उपचार किया जाना चाहिए और विस्थापितों की आवाज दबाने के लिए किसी तरह का दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा.
छात्र आंदोलन के दौरान स्वास्थ्य सुविधा का आश्वासन
छात्र आंदोलन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है. आंदोलन के दौरान यदि किसी छात्र को चिकित्सकीय आपात स्थिति आती है तो उसे तत्काल रेस्क्यू कर नि:शुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आंदोलन के दौरान किसी छात्र को इलाज की जरूरत पड़ने पर उसके परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा. छात्रों पर लाठीचार्ज के सवाल पर इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छात्रों पर कार्रवाई की बात करने से पहले यह भी पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी ने छात्रों पर गोली चलाने का काम क्यों किया.
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