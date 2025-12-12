छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस विजन 2047 का करेगी बहिष्कार- चरण दास महंत
छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 12, 2025 at 10:54 PM IST
रायपुर: 14 दिसंबर से छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है. यह सत्र राज्य के नए विधानसभा भवन में आयोजित की गई है. उससे पहले रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई. कांग्रेस की इस मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि सरकार की जो योजनाएं जनता के लिए तय की गई है वह जनता तक पहुंच नहीं रही है. इसलिए कांग्रेस विजन 2047 के चर्चा का बहिष्कार करेगी.
शीतकालीन सत्र में विजन 2027 पर चर्चा का बहिष्कार
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि 14 दिसंबर को होने वाले शीतकालीन सत्र के पहले दिन का कांग्रेस पूरी तरह से बहिष्कार करने जा रही है. यह निर्णय इसलिए भी लिया गया है, इसमें केवल विजन 2047 पर चर्चा होनी है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज सहित विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.
14 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र में ना तो प्रश्न होंगे और ना ही उत्तर होंगे न हीं ध्यान आकर्षण होगा, और ना ही स्थगन होगा. इसमें मात्र विजन 2047 पर चर्चा होनी है. उसको देखते हुए हमने फैसला लिया है कि हम 14 तारीख को होने वाले विधानसभा सत्र का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं. हम लोगों में से कोई भी विधानसभा नहीं जाएगा- चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष
"विजन 2047 में कुछ भी नहीं"
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने विजन 2047 को लेकर भी हमला बोला है. उन्होंने कहा कि जिस ढंग से विजन 2047 को प्रस्तुत करने का निर्णय हुआ है. उसमें शिवाय झूठ बोलने का मुंगेरीलाल के सपने देखने का और ऐसा कुछ भी नहीं दिखता. जिससे हमारे छत्तीसगढ़ के गरीबों को, किसानों को, बेरोजगारों को फायदा हो.
विजन 2047 के नाम पर दूरबीन दिखाया जा रहा
नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने आगे कहा कि "मैं तो ऐसा मानता हूं विजन 2047 के नाम से हमको एक दूरबीन दिखाया जा रहा है. यहां तो जो चाकू बाजी है. हत्याएं हो रही है. बलात्कार हो रहे हैं. जो रोज-रोज धान खरीदी के दौरान किसानों को टोकन में परेशानी हो रही है. उसको हम ना देखके 2047 की और ही ताकते रहें.
चरण दास महंत ने कहा कि नीचे की जमीन किसी को ना दिखे यह इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं. आज आप छोटे-मोटे सड़क के गड्ढे को नहीं देख पा रहे हैं. आज हमें घर के नल से पानी नहीं मिल रहा है. वह इन लोगों को नहीं दिख रहा है. बिजली के बिल में क्या हो रहा है वह नहीं दिख रहा है. आज जमीन के रेट ऊपर नीचे कर रहे हैं, वह नहीं दिख रहा है. तो विजन 2047 में हमको क्या दिखाना चाहते हैं वो सब आप समझ सकते हैं