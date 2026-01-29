ETV Bharat / state

धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया चक्काजाम, तय तारीख तक किसानों का धान खरीदने की चेतावनी

​बेमेतरा:बेमेतरा जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने रांका-कठिया सेवा सहकारी समिति के बाहर रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने धान खरीदी से वंचित किसानों के धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने की मांग की है. इस दौरान बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रांजल तिवारी, जिला पंचायत के सदस्य हरीश साहू, शशिप्रभा गायकवाड़ समेत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे

नेशनल हाईवे में कांग्रेसियों का चक्काजाम

रांका कठिया में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्काजाम किया. विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार की लचर व्यवस्था के कारण किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह सकते हैं.बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि जब तक किसानों का धान खरीद नहीं जाता कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.