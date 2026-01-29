धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया चक्काजाम, तय तारीख तक किसानों का धान खरीदने की चेतावनी
बेमेतरा में किसानों का टोकन नहीं कटने और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने चक्काजाम किया.
Published : January 29, 2026 at 7:14 PM IST
बेमेतरा:बेमेतरा जिले के किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने रांका-कठिया सेवा सहकारी समिति के बाहर रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने धान खरीदी से वंचित किसानों के धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने की मांग की है. इस दौरान बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रांजल तिवारी, जिला पंचायत के सदस्य हरीश साहू, शशिप्रभा गायकवाड़ समेत कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे
नेशनल हाईवे में कांग्रेसियों का चक्काजाम
रांका कठिया में पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने नेशनल हाईवे पर बैठकर चक्काजाम किया. विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार की लचर व्यवस्था के कारण किसान अपनी उपज बेचने से वंचित रह सकते हैं.बेमेतरा के पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि जब तक किसानों का धान खरीद नहीं जाता कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी.
किसानों का धान लेने का सरकार ने वादा किया था और अब उनके धान लेने से सरकार मुकर रही है. दूसरी तरफ जिले में करोड़ों का धान चूहे खा गए हैं जिसमें केवल खाना पूर्ति की कार्रवाई की गई है. छोटे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा रही है. बड़े अधिकारियों पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है.किसानों का हक छीनने नहीं दिया जाएगा. जब तक हर पात्र किसान का दाना-दाना नहीं खरीदी होगी तब तक कांग्रेस पार्टी विरोध करते रहेगी.या तो सरकार धान खरीदी की तिथि बढ़ाए या तो टोकन की लिमिट बढ़ा कर किसानों का पूरा धान खरीदे- आशीष छाबड़ा,जिला कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेसियों ने कलेक्टोरेट घेराव की दी चेतावनी
कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के देखते हुए खाद्य अधिकारी ओंकार ठाकुर और पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में मौके पर मौजूद था. प्रशासन ने जल्द ही चक्काजाम बहाल किया. जिससे आवागमन ज्यादा समय तक बाधित नहीं हो सका. लेकिन थोड़े समय में ही दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई. कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही टोकन की समस्या का समाधान नहीं हुआ और खरीदी की तारीख नहीं बढ़ाई गई, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा. कांग्रेस ने आंदोलन में कलेक्टर कार्यालय घेराव की चेतावनी दी है.
