अमेरिका-भारत डील : विधानसभा के बाहर तीखी बहस, जूली ने लगाए सरेंडर के आरोप, बेढम बोले- ये भारत की ताकत

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कांग्रेस के सचेतक रफीक खान के बीच अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकरतीखा संवाद हुआ.

विधानसभा के बाहर तीखी बहस
विधानसभा के बाहर तीखी बहस (ETV Bharat Jaipur)
Published : February 4, 2026 at 12:04 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 12:16 PM IST

जयपुर : राजस्थान विधानसभा के बाहर उस समय राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली, जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और कांग्रेस के सचेतक रफीक खान के बीच अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर रोचक और तीखा संवाद हुआ. यह बातचीत अनौपचारिक माहौल में हुई, लेकिन इसके सियासी मायने गहरे नजर आए. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अमेरिका के आगे सरेंडर के आरोप लगाए तो गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि अमेरिका मोदी की रणनीति से झुका.

देश के हितों को गिरवी रख दिया : संवाद की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों से हुई. उन्होंने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से सीधे सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के सामने देश के हितों को गिरवी रख दिया है. जूली ने आरोप लगाया कि अमेरिका के दबाव में आकर प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया और यही वजह है कि यह डील देश के हितों पर सवाल खड़े कर रही है. सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस डील में भारत को क्या मिला और क्या खोया?

अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकरतीखा संवाद (ETV Bharat Jaipur)

ये सरेंडर नहीं भारत की ताकत : इस पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जूली के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए पलटवार किया. उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक रणनीति का नतीजा है कि अमेरिका को भी झुकना पड़ा. बेढम के अनुसार, भारत के मजबूत रुख के चलते अमेरिका ने पेनल्टी माफ की और ट्रेड डील के लिए सहमति जताई. उन्होंने कहा कि इसे सरेंडर नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए.

अमेरिका से समझौता किया : संवाद के दौरान कांग्रेस के सचेतक रफीक खान भी चर्चा में शामिल हुए. उन्होंने अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर गंभीर सवाल उठाए. रफीक खान ने कहा कि रूस भारत का पुराना और भरोसेमंद मित्र रहा है, लेकिन इस डील में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रूस की कीमत पर अमेरिका से समझौता किया गया है. उन्होंने याद दिलाया कि जब-जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या कोई बड़ा विवाद हुआ है, तब-तब अमेरिका ने खुलकर या परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया है.

ऐसे में अमेरिका के साथ हुई यह ट्रेड डील संदेह पैदा करती है कि कहीं भारत के रणनीतिक हितों से समझौता तो नहीं किया गया. बहस के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बेढम से अनौपचारिक अंदाज में पूछा कि आखिर यह डील कैसे हुई? जूली ने कहा कि औपचारिक बयान भले ही अलग हों, लेकिन कम से कम अनौपचारिक रूप से सच्चाई सामने आनी चाहिए.

मोदी की रणनीति के आगे अमेरिका झुका : विधानसभा के बाहर हुआ यह संवाद भले ही अनौपचारिक रहा हो, लेकिन इसने अमेरिका-भारत रिश्तों और केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है. विपक्ष के आरोपों पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जवाब देते हुए फिर दोहराया कि अनौपचारिक हो या औपचारिक, सच्चाई एक ही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के आगे अमेरिका झुका है. उन्होंने कहा कि यह डील भारत के हित में है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे.

