कांग्रेस बड़ा दावा: भाजपा के कई नेता छोड़ेंगे पार्टी, जल्द करेंगे 'घर वापसी', मालवीय की वापसी पर मंथन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में कांग्रेस अनुशासन कमेटी में सात नेताओं की घर वापसी पर चर्चा हुई है.
Published : January 16, 2026 at 2:34 PM IST
जयपुर: कांग्रेस से भाजपा में गए पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी की चर्चा से इन दिनों राजस्थान का सियासी तापमान गर्माया हुआ है. इस बीच आज कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बैठक में महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित सात नेताओं की घर वापसी पर मंथन किया गया. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में हुई अनुशासन कमेटी की बैठक में इस मुद्दे पर गहन विमर्श किया गया. अब अनुशासन कमेटी अपनी एक रिपोर्ट बनाकर प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी. यह रिपोर्ट आलाकमान के पास जाने के बाद मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी का रास्ता साफ होगा. वहीं, अनुशासन समिति में शामिल कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि भाजपा के कई नेता भी उनके संपर्क में हैं और जल्द ही भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में एक नई सरगर्मी देखने को मिल सकती है.
इन सात नेताओं की घर वापसी पर हुई चर्चा: अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष उदयलाल आंजना ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित सात नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर आज अनुशासन कमेटी में चर्चा की गई है. इसकी रिपोर्ट बनाकर शनिवार तक पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को दी जाएगी. जिस पर अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आलाकमान फैसला करेंगे. उन्होंने बताया कि मालवीय के अलावा कांता भील, खिलाड़ीलाल बैरवा, कैलाश मीणा, सुभाष तंबोली, गोपाल गुर्जर की कांग्रेस में वापसी के एजेंडे पर चर्चा की गई है. जिसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है.
'जो नेता गए थे, कांग्रेस उनका घर': उन्होंने कहा, इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारणों, उन पर लगे आरोपों पर भी गहनता से मंथन किया गया है. ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लेने का क्या असर होगा. इसे लेकर जिले के प्रमुख नेताओं से भी बात की गई है. जिलाध्यक्षों ने अपनी तरफ से जो बात कही है. उसे भी अनुशासन कमेटी अपनी रिपोर्ट में शामिल कर रही है. उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी छोड़कर गए. वो घर के ही आदमी थे. वे पार्टी छोड़कर गए क्यों, यह समझ से परे है. जो आना चाहेगा. उसे वापस भी लेंगे. कांग्रेस उनका घर है. उन्होंने यह महसूस भी कर लिया कि उधर कोई फायदा नहीं है और कांग्रेस से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है.
'भाजपा के लोग भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में': वहीं, अनुशासन कमेटी की सदस्य शकुंतला रावत ने कहा, ऐसा लगता है. जैसे भाजपा में कोई बड़ा नेता नहीं है. इसलिए कांग्रेस नेताओं को दबाव में लेकर भाजपा में ले जाया गया. इनमें से कई नेताओं का जल्द ही भाजपा से मोहभंग हो गया. उनका वापस कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है. उन्होंने कहा, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि भाजपा के कई नेता कांग्रेस में शामिल होंगे. कई नेताओं ने संपर्क किया है कि उन्हें भी कांग्रेस में शामिल होना है.